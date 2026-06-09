Comisión de Acusación abre procesos disciplinarios contra Gustavo Petro por presunta participación en política

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro por la presunta comisión de una falta gravísima relacionada con una posible intervención indebida en política.

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La decisión quedó consignada en el expediente radicado bajo el número 7124, firmado por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral, donde se ordenó una serie de pruebas para determinar si varias publicaciones realizadas desde la cuenta de X @petrogustavo pudieron vulnerar las restricciones constitucionales y legales que tienen los funcionarios públicos frente a los procesos electorales.

Según el documento, la investigación se centra en publicaciones realizadas entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. La Comisión solicitó al CTI de la Fiscalía verificar la autenticidad de los mensajes, validar las capturas de pantalla incorporadas al expediente y documentar información técnica como fechas, horas, enlaces y cuentas de origen de los contenidos publicados.

Revisarán quién manejaba la cuenta de Petro

De otro lado, la Comisión ordenó oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para establecer si la cuenta @petrogustavo era utilizada institucionalmente como canal oficial del presidente y quiénes tenían acceso a ella durante las fechas investigadas.

La entidad también deberá informar qué funcionarios, contratistas o asesores podían publicar contenidos, cuáles eran los protocolos de aprobación de mensajes y si existieron reportes de accesos irregulares, pérdida de credenciales o incidentes de seguridad relacionados con la cuenta.

Además, se pidió conservar correos electrónicos, chats institucionales, borradores y demás registros que puedan estar relacionados con las publicaciones bajo investigación para evitar su alteración o eliminación.

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También solicitarán información a X

La representante investigadora ordenó igualmente que el CTI solicite a la plataforma X Corp. la preservación de los registros asociados a las publicaciones investigadas, con el objetivo de obtener información técnica que permita establecer el origen y administración de los contenidos.

El expediente también contempla la incorporación de discursos, entrevistas, intervenciones públicas, consejos de ministros, comunicados oficiales y otros eventos relacionados con el presidente para analizar las publicaciones dentro de su contexto y no de manera aislada.

Aunque la apertura de la investigación no implica una sanción ni determina responsabilidad alguna, sí marca el inicio formal de una etapa probatoria en la que la Comisión buscará establecer si las actuaciones atribuidas al mandatario constituyen una falta disciplinaria por participación indebida en política.

Además, el documento recuerda que Petro tiene derecho a designar defensa, rendir versión libre y ejercer plenamente su derecho de contradicción durante el proceso.