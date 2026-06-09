Francia Márquez hizo grave denuncia por el uso de su imagen en medio de las elecciones 2026: “No autorizo ni respaldo”

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció en el marco de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el próximo 21 de junio, para rechazar el uso de su imagen con fines electorales.

“Invito a todo el pueblo colombiano para que salga a ejercer su derecho al voto”: vicepresidenta Francia Márquez

Por medio de un video en su cuenta de X, la funcionaria dejó en claro que los contenidos que se han conocido hasta el momento fueron hechos y manipulados con inteligencia artificial.

“Quiero denunciar el uso fraudulento de mi imagen. Están circulando en las redes sociales imágenes que buscan manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones”, dijo.

Márquez rechazó esta situación y desmintió por completo varios de los contenidos que están circulando en distintas plataformas. Incluso, algunos señalan que ella está apoyando a Abelardo de la Espriella, quien se enfrenta en la segunda vuelta a Iván Cepeda.

Vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Catalina Olaya

“Mi causa ha sido defender la vida, el medioambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud, de los pueblos étnicos y campesinos”, añadió.

Por último, la vicepresidenta recalcó que otra de sus causas es la justicia social. “Siempre estaré al lado de la vida, jamás del lado de la muerte”, expresó.

“Y aquí seguiremos con el corazón bien puesto hasta lograr que la dignidad se haga costumbre”, concluyó.

Abelardo de la Espriella suma nuevos nombres a la supuesta compra de votos a favor de Iván Cepeda; estos son los mencionados en Antioquia

Esto se suma a lo que ha dicho Hernán Penagos, registrador nacional del Estado civil, quien ha reiterado en repetidas oportunidades que uno de los problemas más alarmantes es la desinformación que se ha hecho en el marco de los comicios.

Incluso, el funcionario cuestionó que esta situación ha llegado por parte del Gobierno, más precisamente del presidente Gustavo Petro, quien en repetidas oportunidades ha hablado de un supuesto fraude.

Vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia.

Además, esta polémica se añade a los cuestionamientos que ha tenido el jefe de Estado por su participación en política y en defensa de Iván Cepeda, candidato del petrismo. Pese a los llamados que se han hecho, hasta el momento el mandatario no ha sido sancionado por esto.