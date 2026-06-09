El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reveló nuevos nombres de los líderes políticos cercanos al petrismo que estarían supuestamente comprando votos a favor de Iván Cepeda.

Uno a uno: estos son los 26 políticos que Abelardo de la Espriella relacionó con una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe

“La lista sigue creciendo. Llega esta información sobre Antioquia: Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí”, dijo el candidato.

Por eso, le pidió estar atento al subsecretario de Estado, Christopher Landau. “En la jugada, querido subsecretario de Estado”, pidió De la Espriella.

La senadora Isabel Cristina Zuleta es una de las principales líderes del petrismo en Antioquia. Se ha dado a conocer por sus propuestas ambientales para el departamento, pero también por su fuerte discurso en contra de adversarios políticos, como cuando reconoció en una reunión de la campaña del 2022 que habían “quemado” a Sergio Fajardo.

Por su parte, Trujillo es uno de los líderes del Partido Conservador que desde el 2022 se acercó al presidente Gustavo Petro e incluso llegó a dirigir la colectividad cuando gran parte de la bancada respaldaba las reformas del mandatario.

El otro mencionado es el exsenador Julián Bedoya, quien ha hecho parte del Partido Liberal y ha estado envuelto en varios escándalos. Por ejemplo, se conoció que habría falsificado su diploma de abogado, lo que le generó una sanción e inhabilidad de la Procuraduría por “obtener de manera rápida y con una normativa ajustada a sus intereses su título como abogado”. Se sabe que Bedoya y Trujillo son cercanos políticamente en el departamento.

Los otros a los que se refiere De la Espriella, como la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí, serían los cabecillas de distintas bandas criminales de Medellín que se encuentran detenidos en esa prisión y que han estado negociando con el Gobierno nacional, en medio de la llamada paz total.

Este grupo ha sido criticado por varios hechos. Por un lado, generó polémica cuando el Gobierno, encabezado por el presidente Petro, los sacó de esa cárcel para subirlos con él en una tarima en un evento en Medellín.

Asimismo, en medio de esas negociaciones, se conoció una denuncia sobre una parranda que hicieron en el centro de reclusión que generó múltiples cuestionamientos.

De la Espriella había dicho que iba a revelar los nombres de quienes supuestamente están comprando votos a favor de Iván Cepeda para que sean investigados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Previamente, ya había mencionado a 26 políticos que estarían en esa estrategia en la costa caribeña.

Los 23 mencionados por Abelardo de la Espriella que estarían implicados en un presunto plan de compra de votos. Foto: SEMANA, redes sociales, suministrado

Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñoz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cote, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Johanna Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo fueron los mencionados.