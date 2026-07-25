Abelardo De La Espriella anuncia que Sandra Suárez será la directora del Departamento para la Prosperidad Social

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, hizo una nueva designación en la composición de su gabinete para el arranque de su gobierno. Según dijo, la exministra Sandra Suárez será la directora de Prosperidad Social.

Gabinete de Abelardo De La Espriella: así se ha conformado el equipo del gobierno entrante

A través de un video en el que informaron de su designación, desde el equipo del Tigre destacaron que Suárez ha sido una “gran defensora de la participación y el liderazgo de las mujeres en las grandes decisiones nacionales”.

Asimismo, mencionaron que viene de madre antioqueña y padre boyacense, abuelo santandereano y abuela del Casanare. Suárez “es una mujer que lleva la patria en la sangre”, afirmaron.

Y que se trata de una mujer que hará parte del gabinete. “Con orgullo y el compromiso de construir una patria hecha por mujeres”, afirmaron.

Suárez es escritora, publicista, maestra en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos y ha sido líder; cuenta con un máster en administración pública y es coach en desarrollo, talento humano y capital social y ha dirigido entidades públicas y privadas.

Además, es reconocida por su papel como rescatista y apasionada por la protección animal. De hecho, tiene once perros y cuatro gatos, a los que ha rescatado.

“Sandra Suárez llega a escalar el liderazgo y a desarrollar el capital humano y social para que los colombianos salgan de la pobreza y tengan oportunidades reales de transformación”, destacaron desde el equipo de Abelardo De La Espriella.

La designada directora del DPS deberá manejar los recursos del Estado como algo “sagrado”, dijeron, “defendiendo la transparencia y las buenas prácticas en la focalización y la asignación por derrotar la politiquería y recuperar la confianza institucional y el valor del mérito”.

Sandra Suárez se ha destacado por su liderazgo y por conocer el país. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Hoy más que nunca firme con el bienestar social, firme con la fuerza femenina, firme con las regiones de Colombia y firme por la patria”, destacaron desde el equipo del gobierno entrante.

Suárez fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo como líder en el país y la región.

“Vamos a operar con transparencia, sin rosca, sin politiquería; velar por el propósito de sacar a la gente de la pobreza”, aseguró la desginada directora de Prosperidad Social.

De esa manera, el presidente electo Abelardo De La Espriella sigue conformando el que será su gabinete en el arranque de su gobierno. Ya ha anunciado varias de las personas que lo acompañarán en las distintas carteras y se alista para tomar posesión el próximo 7 de agosto.