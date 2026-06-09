En medio de las controversias y cuestionamientos que han surgido tras la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, la Registraduría Nacional reveló los resultados de la auditoría externa internacional realizada a los sistemas tecnológicos que soportaron el proceso electoral.

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El informe concluyó que las plataformas utilizadas durante la jornada funcionaron de manera adecuada y que no se encontraron situaciones que comprometieran la integridad de los resultados.

La evaluación estuvo a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), organismo especializado en observación y fortalecimiento de procesos democráticos en la región. La auditoría analizó distintas etapas de las elecciones presidenciales, incluidas la fase preelectoral, la jornada de votación y los sistemas encargados del procesamiento y divulgación de resultados.

De acuerdo con el boletín emitido por la Registraduría, los informes evidenciaron condiciones de eficiencia, seguridad, integridad y trazabilidad en los sistemas de información y en los componentes tecnológicos empleados durante todo el proceso democrático.

La auditoría revisó herramientas clave para el desarrollo de las elecciones, entre ellas los sistemas de jurados de votación, preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados.

Durante la evaluación se comprobó la existencia de protocolos formales para el desarrollo de software, control de cambios, monitoreo permanente, trazabilidad, seguridad informática, redundancia tecnológica y continuidad operativa.

El documento también hace énfasis en la verificación del software electoral, uno de los puntos que más atención genera en cualquier proceso democrático.

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Los expertos indicaron que realizaron verificaciones técnicas independientes y cotejos criptográficos para comprobar que las versiones de software utilizadas durante la jornada correspondían exactamente a las que habían sido previamente auditadas y puestas bajo custodia por la Registraduría.

Otro de los apartados relevantes del informe señala que no se identificaron incidentes que pusieran en riesgo el funcionamiento de las plataformas evaluadas. Los evaluadores aseguraron que tampoco encontraron afectaciones sobre los componentes encargados del procesamiento, consolidación y divulgación de los resultados electorales.

La publicación de estos resultados se produce en un momento de alta sensibilidad política, luego de que distintos sectores y figuras públicas plantearan dudas sobre el proceso electoral y solicitaran explicaciones relacionadas con los sistemas de votación y escrutinio.

El informe internacional se convierte ahora en uno de los principales respaldos técnicos con los que cuenta la Registraduría de cara a la segunda vuelta presidencial.

Los informes completos de la auditoría fueron puestos a disposición del público a través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que aseguró que los resultados ratifican la confiabilidad de los componentes tecnológicos utilizados en la organización y desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.