Aida Quilcué le respondió a quienes la critican por no terminar el bachillerato: “No tengo los títulos que algunos exhiben”

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, le respondió a quienes la están criticando por no haber estudiado y asegurar que no tenía mucho interés en este aspecto para su vida.

Las tensiones entre Iván Cepeda y Aída Quilcué que preocupan al Pacto Histórico

Los cuestionamientos se dieron después de que a través de las redes sociales se reviviera una entrevista en la que la también senadora reveló que no había terminado bachillerato y que nunca le prestó mayor importancia.

Al respecto, Quilcué publicó un video en su cuenta de X para responder los comentarios que ha recibido en contra. “No tengo los títulos que algunos exhiben, pero sí tengo toda una vida entera de trabajo junto a mis pueblos”, comentó.

Según dijo, a lo largo de su vida ha logrado adquirir mucho conocimiento gracias a que ha recorrido el país. De hecho, mencionó que desde muy joven fue una de las autoridades de su resguardo indígena, por lo cual aprendió a administrar justicia, recursos, territorio, entre otras cosas.

La candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcué Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además, la congresista indicó que también fue consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y esto, de acuerdo con ella, le ayudó a ganar experiencia en muchos campos. “Es mentira que no creo en la educación superior”, expresó.

“Creo en quienes le han aportado al país y al mundo en defensa de la vida y la dignidad. Pero creo también en la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, que también han contribuido desde los territorios a construir país”, añadió.

Reviven entrevista en la que Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, cuenta que no terminó el bachillerato: “Mi fuerte no fue estudiar”

En la publicación, la fórmula de Iván Cepeda afirmó que ha sido constructora de muchos procesos con ayuda de la sabiduría de los pueblos indígenas. Quilcué resaltó, por ejemplo, la creación del sistema de educación intercultural, el cual ha apoyado de gran manera para que los jóvenes tengan acceso a la educación.

Asimismo, aseguró que en muchas oportunidades ha estado en universidades públicas para transmitirles a los estudiantes la importancia de tener una educación que permita desarrollar los conocimientos en la realidad que cada uno tiene y en diferentes contextos.

“No caigan en la desinformación y la mentira. En nuestro plan de gobierno, la educación sigue siendo una prioridad para los jóvenes del país”, concluyó.