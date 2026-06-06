Las tensiones entre Iván Cepeda y Aída Quilcué que preocupan al Pacto Histórico

Los resultados de la primera vuelta presidencial sacudieron el Pacto Histórico y llevaron a la izquierda a evaluar qué hicieron mal para perder frente a Abelardo de la Espriella. Uno de los hallazgos es que hubo dos campañas políticas en una. Por un lado, la de Iván Cepeda y, por el otro, la de Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial.

Este es el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio

Fuentes confirmaron a SEMANA que los dos equipos de trabajo tienen diferencias y chocan por algunas determinaciones. De cara a la segunda vuelta, se llamó al orden y se solicitó la unión.

Entre el primero y el 5 de junio, los aspirantes y sus asesores sostuvieron extensas jornadas de trabajo. La primera decisión es que ambos, Cepeda y Quilcué, atenderán más entrevistas y se concentrarán en atraer a los votantes de Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo.