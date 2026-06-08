Reviven entrevista en la que Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, cuenta que no terminó el bachillerato: “Mi fuerte no fue estudiar”

En redes sociales se revivió una entrevista de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en la que contó que no terminó el bachillerato y habló sobre su poco interés en el estudio.

Se trata de una entrevista con el periodista Alfredo Molano Jimeno en Canal Capital, que se emitió en septiembre de 2022.

🔴 #Urgente “Mi fuerte no fue estudiar, nunca les puse cuidado a los maestros”.



Aída la vicepresidenta de Iván Cepeda no culminó el bachillerato. pic.twitter.com/JllvsTgovs — Reacción Nacional (@RNacional_News) June 7, 2026

En ella, Quilcué aseguró que sus estudios los hizo en una vereda, en la que su mamá era maestra.

“Mis estudios fueron en la vereda de La Troja. Primero, porque mi mamá era maestra, entonces ella me llevaba a la escuela. Yo diría que mi fuerte no fue estudiar. Nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros, sin embargo hacía las tareas, y aprendí a leer y a escribir", dijo la ahora candidata vicepresidencial.

La senadora del Pacto Histórico contó que hizo hasta quinto de primaria en la vereda y luego se trasladó a Popayán, capital del Cauca.

“En ese ir y andar hice hasta octavo de bachillerato. Luego pues no quise seguir estudiando y hasta ahí fue mi nivel académico”, agregó la líder indígena.

Las tensiones entre Iván Cepeda y Aída Quilcué que preocupan al Pacto Histórico

El episodio, que en redes sociales resurge en medio de la campaña de cara a segunda vuelta, ha generado una oleada de críticas contra la candidata vicepresidencial de Cepeda, quien también acusó a los graduados de universidades de “robar” recursos del país.

“Decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo. Lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo”, dijo Quilcué en una manifestación pública, previa a la primera vuelta presidencial.

El 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, donde Quilcué se mide ante José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien tiene maestría y doctorado.