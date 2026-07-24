Petro visitó el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá y mostró cómo lo recibieron las personas: “Fuiste el mejor presidente de Colombia”

El presidente Gustavo Petro, a pocos días de su salida del poder, aprovechó para visitar el barrio Bolívar 83, que está ubicado en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca, y que ayudó a crear hace muchos años.

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A través de su cuenta de X, el jefe de Estado compartió un video en el que se ve la forma en la que la comunidad lo recibió con aplausos, abrazos y mucho cariño.

Una mujer, que vestía una chaqueta y era de avanzada edad, le pidió en medio de lágrimas que no se fuera, lo que desató un emotivo momento después de que el saliente mandatario la abrazara.

“Bienvenido, Petrico, bienvenido a su barrio. Lo queremos mucho”, le dijo otra ciudadana.

Así, hubo otras personas que le dieron abrazos a Petro y que se mostraron muy cariñosos en medio de lo que fue esa visita. “Te amamos. Fuiste el mejor presidente de Colombia”, mencionó una mujer.

La comunidad salió a la calle para saludar y mostrar su afecto al también líder natural del Pacto Histórico, quien los recibió con los brazos abiertos y les devolvió las muestras de cariño.

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En un momento, el presidente ingresó a un lugar y allí lo esperaban más personas, pero lo que llamó la atención fue que una mujer sacó una fotografía que se robó la mirada del jefe de Estado.

Petro acompañó la publicación con las siguientes palabras: “Visité el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá. Aquí, a mis 21 años, ayudé con la comunidad a hacer este barrio sin un peso y sin ayuda de ningún estado“.

El presidente saliente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Sola la comunidad construyó su vida y sus derechos”, agregó.

El video no tardó en hacerse viral a través de la mencionada red social, despertando muchas reacciones entre quienes apoyaron al mandatario y quienes se mostraron felices por los pocos días que le quedan en la Casa de Nariño.