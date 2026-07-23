Gustavo Petro reaccionó al aplaudido discurso de Abelardo De La Espriella en Medellín: “Completamente equivocado”

No pasó desapercibido para el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, un discurso que dio el mandatario entrante de los colombianos, Abelardo De La Espriella, en Medellín.

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Intervención que recibió aplausos por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado, desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país. Así que nos vamos a concentrar en Medellín”.

Petro reaccionó desde su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “Abelardo está completamente equivocado con Medellín. Medellín no es el epicentro del narcotráfico. Colombia ya es secundaria en el negocio de la cocaína, solo sirve como primer productor y su cadena de producción se ubica en el sur del país, el litoral pacífico y Catatumbo”.

“El área del Nordeste antioqueño está cada vez más volcada sobre el oro ilícito. Medellín es más un sitio de encuentro y placeres pagos de algunos mandos intermedios del narcotráfico mundial”, recalcó el mandatario saliente.

Además, dejó de presente en sus redes sociales, frente a varias críticas que planteó al discurso de Abelardo De La Espriella en Medellín: “Pero el centro del narcotráfico de la cocaína se establece en el exterior y en las ciudades de lujo. El centro del narcotráfico de la cocaína se establece en las ciudades de lujo del mundo, las compras se hacen en las zonas productoras y los puertos de exportación cada vez se ubican más en el Ecuador”.

“De los dineros de la cocaína a Colombia entran solo los necesarios para los ciclos productivos de hoja de coca, su transformación y transporte, y el pago a los grupos armados y los funcionarios públicos que se necesitan para su encubrimiento”, subrayó Petro.

Por último, anotó: “El mayor excedente económico de la economía se establece en el sistema financiero internacional fundamentalmente en las transacciones de monedas virtuales”.

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“El sector colombiano más fuerte de la mafia de la cocaína, también residente en el exterior, se ubica en el centro del país y surge de antiguos esmeralderos que mantienen negociaciones con la DEA”, puntualizó Petro.