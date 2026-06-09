Claudia López, señalada de xenofobia en el pasado, ahora se burla del aspecto físico de José Manuel Restrepo

No pasó desapercibido para la opinión pública un polémico mensaje que difundió en su cuenta de X la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

Ella dijo: “A todos los candidatos se nos ocurrió la idea de usar los símbolos nacionales, la patria, la bandera, el tricolor, en nuestros logos. Pero todos sabíamos que eso está prohibido por la ley”.

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La teoría de López, que apenas alcanzó el 0,9 por ciento en las urnas el pasado 31 de mayo, es que el “defensor de la mafia” fue el “único que la violó”, haciendo alusión a la norma.

La política agregó: “Pero los Simpson les tienen otras ideas que podrían usar... si no se tumban los derechos de autor, como se tumban a los mafiosos que representan”.

Después, agregó una foto de Restrepo y Montgomery Burns, uno de los personajes de la serie. En X, donde hizo la publicación la exmandataria, interpretan que se está burlando del aspecto físico del aspirante.

“El ocaso”, le respondió José Manuel Restrepo.