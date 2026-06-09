La excandidata presidencial Claudia López estaría arreglando todo lo necesario para adherirse a la campaña de Iván Cepeda durante las últimas semanas.

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Claudia López perdió respaldo en Bogotá y solo obtuvo 102.000 votos. Con ese resultado, sus aspiraciones para repetir la Alcadía de la capital para 2027 estarían enterradas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Aunque hasta el momento no existiría un anuncio oficial por parte de López ni de la campaña de Cepeda, ha trascendido que el apoyo podría formalizarse en los próximos días, en medio de los reacomodos que se estarían produciendo tras la reciente división de sectores de la Alianza Verde.

De acuerdo con las versiones conocidas, la adhesión estaría relacionada con acuerdos políticos que se habrían discutido durante el proceso de eventual escisión que permitiría la conformación de una nueva colectividad política por parte de un sector de la Alianza Verde.

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Claudia López e Iván Cepeda. Foto: FOTO1: EL PAÍS/FOTO2: SEMANA.

Según estas informaciones, una de las condiciones que se habría planteado para facilitar dicho proceso habría estado asociada a respaldos políticos en la actual coyuntura electoral.

Las mismas versiones indicarían que dentro de esos acuerdos también se habría buscado garantizar espacios de participación para figuras cercanas al sector liderado por López. Entre los nombres que habrían sido mencionados estaría el de Angélica Lozano, esposa de la excandidata.

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Luis Ernesto Gómez y Carlos Amaya Foto: SEMANA

La información conocida también señalaría que el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, habría tenido un papel relevante en la construcción de los acercamientos políticos que desembocarían en el eventual respaldo de Claudia López a Cepeda.

Otras versiones atribuirían la iniciativa al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aunque diferentes sectores considerarían que la gestión principal habría estado en cabeza de Gómez.