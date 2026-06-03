Claudia López anunció que no votará por Iván Cepeda, calificó su campaña como “arrogante” y habló de “disonancia” entre el candidato y Gustavo Petro

La excandidata presidencial Claudia López no respaldará ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

Aunque dijo que conoce al candidato de izquierda desde hace 30 años y lo consideró un hombre “decente”, la mandataria, como ocurrió con Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos son libres. “No le voy a endosar a nadie ningún voto”, afirmó en una conversación virtual que sostuvo con sus seguidores en la noche de este miércoles, 3 de junio.

Y a renglón seguido destacó: “Sé que Iván Cepeda es una buena persona, es honesto, pero no le veo el liderazgo, hasta ahora, que necesita para darle la vuelta a su campaña”.

Claudia López e Iván Cepeda. Foto: Semana y Colprensa

Afirmó que la campaña lleva más de 48 horas de haber pasado a la segunda vuelta y no hay cambios. Sobre la constituyente dijo que Iván Cepeda “no ha sido claro”.

“Entiendo que es difícil que contradiga al presidente Gustavo Petro, pero también tengo que decirle a Iván Cepeda que si no lo hace, tiene la derrota asegurada porque lo que espera el electorado es que asuma el liderazgo”, destacó.

López reflexionó y recordó el mal trato que ha recibido por parte de la izquierda.

“Ahora sí soy Claudia, la demócrata, qué no me han hecho y qué no me han dicho, empezando por el presidente. El señor Gustavo Petro y el petrismo me han hecho sicariato político y moral sistemático. ¡Querían matar al centro para ganar, pues bienvenidos a la dura realidad!”, expresó.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Presidencia, Semana

Y añadió: “Sin la gente seria, independiente y no sectaria, también progresista de este país, no van a ganar. No van a cambiar. No se van a transformar. No van a hacer el cambio profundo que requiere Colombia. Dejen la arrogancia, el sicariato, la estigmatización. ¡Paren eso de una vez por todas!”.

Dijo que defenderá a su gente y a la democracia de Abelardo de la Espriella, en caso de convertirse en presidente. “Por default frente al peligro de Abelardo de la Espriella, no voy a votar por Iván Cepeda”, anunció.

Y añadió: “Ya lo hice dos veces, en el 2018 y en el 2022 (…) Nos apoyamos en el 2018 y yo del señor petrista y de Gustavo Petro no he recibido sino una bofetada. Los volví a apoyar en el 2022 y me volvieron a dar otra bofetada en la otra mejilla. No tengo más mejillas para poner”.

“Ustedes han abusado de la confianza de mucha gente, no solo la mía”, expresó.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Según Claudia López, el Pacto Histórico “está pagando merecidamente sus errores en las urnas. Está pagando el costo de la corrupción, el sectarismo, el costo de hablar, hablar y hablar y prometer y no cumplir. Evidentemente, las expectativas eran muy altas, pero están pagando un costo. Querían radicalizarse, desechar a todos los demás y tratar de traidores a todos los críticos. Pues bien, perdieron, señores. Y merecidamente. No ganaron en primera vuelta, sino que quedaron de segundos y hoy están en serias dificultades para ganar esta campaña”.

Y reconoció que “ese costo político electoral del Pacto Histórico me alegra porque espero que lo entiendan, que lo lean”.

López no ahorró críticas al gobierno Petro. “Han cometido errores graves, dijeron que no iban a estatizar la economía y es cierto. Pero en el único sector que trataron de estatizar fue un fracaso: jugaron con la vida de la gente, la engañaron. En seguridad retrocedieron, su política de paz total es un fracaso, su manejo fiscal es riesgo con Colombia, su política energética es riesgosa”, dijo.

Y a renglón seguido reiteró: “Yo por Abelardo de la Espriella no voy a votar, pero que nadie aquí crea que en automático voy a votar por Cepeda. Lo dije durante la campaña y lo quiero repetir”.

A su juicio, el centro no existe en la segunda vuelta, no es una opción, según lo demostraron los colombianos en las urnas.

Frente a Iván Cepeda y Gustavo Petro también se refirió. “Hay dos jefes: el candidato Cepeda y el presidente Petro, y esa disonancia se nota (…) Abelardo de la Espriella es el jefe de su campaña, su movimiento y es el candidato. Mientras tanto, Iván es el candidato, pero no es el jefe del movimiento porque su jefe natural es Gustavo Petro. Esa disonancia de dos jefaturas, dos estilos y dos mensajes se nota”.

Confesó que el domingo 31 de mayo habló con Cepeda. “Él se está sorprendiendo de pasar a segunda vuelta de segundo. Primero, los errores del gobierno. Y segundo, los errores de su campaña: arrogante, que no quiso ir a entrevistas, a debates. Que se confió. Esa, creo, ha sido la estrategia del presidente Petro y espero que la reconsidere. No veo que lo estén reconsiderando”.