Leonardo Huerta, quien fue la fórmula vicepresidencial de Claudia López, anuncia su respaldo a Abelardo de la Espriella

Leonardo Huerta, quien fue fórmula vicepresidencial de Claudia López, anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Huerta sustento su decisión en que ese balotaje está enfrentando a dos visiones de país. Por un lado, dice el excandidato, está la continuidad de la propuesta de Gustavo Petro que prometió transformar el país, pero que “no cumplió con las expectativas de cambio que generó”.

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El excandidato relacionó el continuismo de la administración Petro con casos de corrupción, la permanencia en cargos públicos de funcionarios que estuvieron envueltos en controversias, la confrontación con los sectores de la sociedad, las tensiones con las instituciones y la intervención en política.

Por eso, expresó que “después de un proceso de consulta con nuestros equipos territoriales, líderes sociales, consejeros de juventud, voluntarios y ciudadanos que respaldaron esta iniciativa con su firma, hemos decidido acompañar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial”.

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El profesor destacó la presencia de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial de De la Espriella. Restrepo fue ministro de Hacienda y de Comercio durante la administración de Iván Duque y ejerció como rector de cuatro universidades, como la Universidad del Rosario, que es una de las más destacadas del país.

“Esta decisión no obedece a acuerdos burocráticos ni personales. Leonardo Huerta no ha sostenido reuniones personales con Abelardo de la Espriella. Se trata de una decisión independiente, adoptada con base en principios y coincidencias sobre el rumbo que debe tomar el país”, defendió Huerta.

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La ex fórmula de López reconoció que conoce personalmente a De la Espriella, pero sí a Restrepo, sobre quien destacó su “sentido de Estado, equilibrio y respeto por las instituciones”.

Huerta afirmó que su respaldo al abogado no puede presentarse como un “cheque en blanco”, señaló que tiene coincidencias en esa campaña en asuntos de educación y salud y prometió seguir en la defensa de los Derechos Humanos y la descentralización.