Leonardo Huerta y su sentido relato de decepción con Petro: “Dos cosas fueron el detonante”

Leonardo Huerta, exfórmula vicepresidencial de Claudia López, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo luego de anunciar que, en las elecciones presidenciales de Colombia del 21 de junio de 2026, votará por el abogado Abelardo de la Espriella.

Huerta reconoció que en las elecciones presidenciales de hace cuatro años votó por Gustavo Petro, de quien hoy se siente totalmente decepcionado. “En las elecciones pasadas, sin ser un actor político, mi voto individual, íntimo, fue por Gustavo Petro y me siento hoy decepcionado y defraudado. Y eso también hay que aclararlo. Yo no soy ni petrista, ni soy abelardista, ni soy de una manada, soy independiente”, aseguró.

“Había una esperanza de cambio. Yo le hice seguimiento a la sentencia que declaró el estado de cosa inconstitucional en La Guajira. Cuando yo estaba en la Defensoría del Pueblo, estuve en la alta Guajira, en Punta Estrella, en Punta Espada, en Uribía y fui testigo de que esas comunidades no tenían agua, no tenían comida y lo denuncié en la Corte Constitucional como funcionario público, cuando lo fui”, aseguró Huerta.

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“Yo tenía una esperanza, yo decía: ‘Con que pongan el agua en La Guajira, chuleo a este Gobierno y quedo satisfecho’. Ni eso lo hicieron. Pero, además, uno ve como funcionarios con escándalos, funcionarios con señalamientos, con imputaciones de corrupción y de delitos y conductas delictivas, esos funcionarios están exiliados en embajadas, los vieron en fiestas, en embajadas pagadas por nuestros impuestos”, agregó.

La entrevista completa con Leonardo Huerta, exfórmula a la Vicepresidencia de Claudia López:

“Vemos cómo esos funcionarios siguen dirigiendo las empresas más importantes del país y no pasa nada, sin rubor, y sobre todo dos cosas fueron el detonante que me hicieron tomar esta decisión”, agregó, al dar cuenta de cómo decidió que votará por Abelardo de la Espriella y no por Iván Cepeda.

“La primera, ver al presidente de la República participando indebidamente en política contra nosotros. La participación en política indebida es en dos vías. Por un lado, apoyando al candidato de ellos, y lo hizo abiertamente a pesar de que la Constitución lo prohíbe, la ley lo prohíbe y salió la última semana, además una semana que la ley impide los eventos públicos. Nosotros no podíamos hacer eventos públicos, pero él sí llenaba plazas públicas y sacaba trinos atizando a su electorado para que votaran por su candidato. Y yo lo denuncié el 20 de enero, Claudia López lo denunció en esta primera vuelta”, aseguró.

“Yo lo denuncié en el Tequendama, en el primer comité de garantías electorales. Yo dije: ‘Ministro Benedetti, no participen indebidamente en política y, señora procuradora delegada para lo electoral, ponga los ojos, porque están participando indebidamente en política’. Y no pasó nada. Entonces, ver cómo un presidente desafía la Constitución, desafía la ley permanentemente. Yo soy un constitucionalista”, agregó.

Luego expuso el siguiente motivo para dejar de apoyar al jefe de Estado. “Mis estudiantes me han dicho: ‘Profe, ¿qué es esto? Profe, explíquenos, profe’. Yo soy un constitucionalista y el artículo 115 de la Constitución dice que el presidente representa la unidad nacional. Y aquí pareciera que el presidente quiere representar la fragmentación nacional, ver un jefe de Estado en plaza pública agitar la bandera de guerra muda; eso no es la conducta que uno espera de un presidente y menos de uno que ofreció un cambio”, acentuó.