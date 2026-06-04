Leonardo Huerta, quien votó por Petro, dijo en vivo por qué apoyará a Abelardo de la Espriella: “Eso también hay que aclararlo”

En las últimas horas, Leonardo Huerta, quien fue la fórmula vicepresidencial de Claudia López, anunció su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio.

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Ahora, en El Debate de SEMANA, Huerta confesó haber votado por Gustavo Petro en junio de 2022, para que fuera elegido presidente de la República. Sin embargo, dijo qué lo motivó a apoyar a De la Espriella, aún cuando este es distante a la ideología política que promulga el jefe de Estado.

"En las elecciones pasadas, sin ser un actor político, mi voto individual, íntimo, fue por Gustavo Petro y me siento hoy decepcionado y defraudado; Yo no soy ni petrista, ni soy abelardista, ni soy de una manada. Yo soy independiente, la nueva historia es independiente. Entonces, había una esperanza de cambio", manifestó Huerta en El Debate.

Además, Huerta dijo que se desencantando con el Gobierno Petro, teniendo en cuenta todos los escándalos que lo salpicaron y, que muchos de los responsables de estos, siguen adelante en diferentes cargos, como ni nada hubiera pasado.

“Además uno ve cómo funcionarios con escándalos, funcionarios con señalamientos, con imputaciones de corrupción y delitos y conductas delictivas, están exiliados en embajadas, los vieron en fiestas, en embajadas pagadas por nuestros impuestos. Vemos cómo esos funcionarios siguen dirigiendo las empresas más importantes del país y no pasa nada, sin rubor”, agregó.

Al ser consultado en El Debate sobre por qué decidió apoyar a De la Espriella, Hurta dijo que se debe a que este candidato presidencial representa el cambio y no la continuidad del petrismo.

“Aquí hay dos caminos y estos son: por un lado, la continuidad de este Gobierno y, por otro lado, el cambio. Por otro lado, la transformación. Por otro lado, no premiar al Gobierno actual con su reelección, con su continuidad”, señaló Huerta.

En línea con lo anterior, aseguró que también hubo un par de detonantes que lo llevaron a tomar la decisión de apoyar a De la Espriella “por convicción”. Entre esos, según Huerta, “ver al presidente de la República participando indebidamente en política contra nosotros; Entonces, ver como un presidente desafía la Constitución, desafía la ley como de ‘pura pica’: ‘como está prohibido, pues de pura pica, vea que ahí les meto’“.

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