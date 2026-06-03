La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, le agradeció a quien fue la fórmula de Claudia López, Leonardo Huerta, su adhesión a la campaña presidencial.

“La ‘patria milagro’ también se construye con académicos con experiencia pública, que anteponen los intereses del país por encima de los propios. Mucho podemos construir juntos entre toda Colombia porque el camino es defender la democracia desde la unidad”, aseguró Restrepo.

Huerta había sorprendido al anunciar que respaldará a De la Espriella, pues López ha tenido posiciones contrarias y ha hecho críticas al abogado barranquillero.

“Vemos la oportunidad de comenzar una etapa basada en el respeto a la Constitución y a la ley, en el fortalecimiento de las instituciones, en la seguridad jurídica, la educación, el mérito y la capacidad de construir acuerdos para avanzar como nación, por estas razones, después de escuchar a nuestra gente en todo el país hemos decidido acompañar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella”, anunció Huerta.

Restrepo dijo que lo conoce y destacó varias de sus virtudes, especialmente por el respeto de la instituciones. “Tomamos esta decisión porque encontramos coincidencias en temas que para nosotros son fundamentales”, afirmó.