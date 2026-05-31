¿Quién es José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

El nombre de José Manuel Restrepo volvió al centro del debate político nacional luego de ser anunciado como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales de 2026.

Aunque su trayectoria ha estado más ligada a la academia y al manejo económico del país que a la política electoral, su llegada a la campaña le agregó un perfil técnico y de experiencia a la candidatura del abogado barranquillero.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según comparte en sus redes sociales y en el portal web de la campaña presidencial, Restrepo es economista de la Universidad del Rosario y cuenta con estudios de posgrado en el Reino Unido.

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Durante varios años construyó una carrera académica en importantes instituciones educativas del país, donde ocupó cargos como rector del CESA, de la Universidad del Rosario y de la Universidad EIA. Su perfil ha sido reconocido principalmente por su cercanía con temas económicos, empresariales y de educación superior.

Sin embargo, fue durante el gobierno de Iván Duque cuando alcanzó mayor notoriedad pública. Primero se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021, una etapa marcada por los desafíos económicos derivados de la pandemia.

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Posteriormente, asumió el Ministerio de Hacienda en medio de una de las coyunturas fiscales más complejas para Colombia tras el estallido social y la caída de la reforma tributaria impulsada por Alberto Carrasquilla.

José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Se desempeñó como rector de la EIA y ministro de Hacienda en el Gobierno Duque. Foto: GETTY IMAGES

Desde entonces, Restrepo se convirtió en una de las voces más activas en materia económica y fiscal. En diferentes escenarios ha cuestionado decisiones del actual Gobierno relacionadas con Ecopetrol, el manejo de las finanzas públicas y la incertidumbre económica que, según él, afecta la inversión y la generación de empleo en el país.

La decisión de acompañar a Abelardo de la Espriella sorprendió a algunos sectores políticos debido a que Restrepo había mantenido un perfil más técnico que partidista. No obstante, el exministro aseguró que aceptó el reto con el objetivo de construir consensos y aportar experiencia en medio de un escenario político polarizado.