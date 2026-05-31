La candidata a la Vicepresidencia del Pacto Histórico, Aída Quilcué, afirmó que las comunidades no reconocen el resultado arrojado por el preconteo de las elecciones presidenciales que mostraron que habrá una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella y su compañero en esta campaña del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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“En nuestras ancestralidades aún no aceptamos el resultado del día de hoy. Tenemos que revisar, pero hoy lo profundizará con mucho más fuerza Iván Cepeda“, expresó Quilcué.

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La fórmula vicepresidencial replicó la postura que tomó el presidente Gustavo Petro en la que el jefe de Estado desconoció el resultado arrojado pro el preconteo asegurando, sin pruebas, que se habrían presentado irregularidades con los algoritmos.

“Así que animémonos porque vamos a seguir caminando. Quiero agradecerle en especial a la minga por Colombia porque en el suroccidente del país le respondimos a este país. Y esa es la minga que tenemos que hacer de ahora en adelante”, le dijo Quilucé a los simpatizantes del Pacto.

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De la Espriella se impuso en la primera vuelta con el 43,74% de los votos, mientras que Cepeda obtuvo el 40,9% de los tarjetones marcados por los colombianos en las urnas. Si bien el objetivo del Pacto era ganar en primera vuelta, ese objetivo resultó más que lejano para el partido del presidente Petro.

“No hemos perdido. Seguimos avanzando. Animémonos para esta segunda vuelta porque tenemos que redoblar esfuerzos para seguir con este proyecto de vida. No podemos volver a la muerte y a la exclusión. Aquí estamos caminando con Iván Cepeda para seguir construyendo este país", convocó Quilcué.

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En su intervención Cepeda aseguró que habrían existido irregularidades que afectaron la jornada electoral y señaló que esperará los resultados del escrutinio. Ese proceso comenzará este mismo lunes para confirmar cuál fue la decisión de los colombianos en las urnas.