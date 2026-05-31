La carrera presidencial entra en su fase definitiva y una de las preguntas que comienza a tomar fuerza entre analistas y ciudadanos es cuántos votos necesitarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para convertirse en el próximo presidente de Colombia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Aunque la cifra exacta dependerá del comportamiento electoral de los colombianos ese día, las proyecciones iniciales permiten establecer un escenario aproximado tomando como referencia la participación registrada este 31 de mayo.

Las proyecciones actuales guardan relación con lo ocurrido en la segunda vuelta presidencial de 2022, cuando la participación electoral alcanzó uno de los niveles más altos de los últimos años.

En esa oportunidad, Gustavo Petro fue elegido presidente de la República tras obtener 11.281.013 votos, equivalentes al 50,44 % de la votación total. Su contendor, Rodolfo Hernández, alcanzó 10.580.412 sufragios, correspondientes al 47,31 % de los votos.

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Estas cifras muestran que la barrera para llegar a la Presidencia suele ubicarse alrededor de los 11 millones de votos cuando la participación ciudadana es elevada, razón por la cual las estimaciones actuales sitúan en cerca de 12 millones el objetivo que deberían alcanzar Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda para imponerse en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, siempre y cuando la asistencia a las urnas se mantenga en niveles similares o superiores a los registrados recientemente.

Gustavo Petro Rodolfo Hernandez en las elecciones 2022, segunda vuelta 19 junio 2022. Foto: GUILLERMO TORRES / AP

Además de conquistar nuevos respaldos, ambos aspirantes tendrán que concentrarse en movilizar a sus bases electorales. En elecciones de segunda vuelta, la capacidad de incentivar la participación suele convertirse en un factor decisivo, especialmente cuando la contienda se perfila cerrada.

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Otro elemento que influirá será el voto en blanco y el comportamiento de los abstencionistas. Históricamente, millones de ciudadanos habilitados para votar optan por no participar, por lo que cualquier incremento en la movilización electoral podría modificar significativamente las cuentas finales.