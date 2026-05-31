El impacto de las elecciones presidenciales en Colombia cruzó el Atlántico, consolidando apoyos clave dentro de la derecha internacional.

🔴 Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ganan en primera vuelta. EN VIVO: reacciones y últimas noticias

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. Foto: SEMANA

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral, en la que el candidato del movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, se alzó con la victoria frente al candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, las reacciones de apoyo en el continente europeo no tardaron en manifestarse.

Una de las más contundentes llegó desde España por parte de Santiago Abascal, líder de Vox, quien celebró el resultado como una “oportunidad histórica para recuperar la libertad.“

Abascal, quien mantiene una estrecha relación con diversos sectores de la oposición colombiana a través de la iniciativa internacional Foro de Madrid, utilizó sus canales oficiales para enviar un enérgico mensaje de felicitación al ganador de la jornada.

El político español no ocultó su entusiasmo por lo que considera la oportunidad perfecta de cambiar el rumbo frente a las políticas de la actual administración de Gustavo Petro.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él”: Álvaro Uribe

En su pronunciamiento, el líder de Vox destacó la trascendencia de estos comicios no solo para el futuro de Colombia, sino para el equilibrio político de toda Iberoamérica.

Abascal calificó el triunfo en primera vuelta de De la Espriella como una victoria de la libertad, la propiedad y la seguridad ciudadana. Asimismo, aprovechó el escenario para lanzar una dura crítica contra Iván Cepeda y el entorno presidencial, señalando que los ciudadanos colombianos han enviado un mensaje contundente de rechazo a los proyectos ideológicos impuestos en los últimos años.

“En horabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado", enfatizó Abascal en su cuenta de X.

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Para el político español, este resultado representa un hito fundamental en la batalla cultural y política contra el Socialismo del Siglo XXI.

Con este espaldarazo internacional, la candidatura de De la Espriella sigue sumando respaldo en Europa y otras latitudes, consolidando un bloque férreo que le permite llegar a segunda vuelta con un importante apoyo internacional.

De la Espriella, también recibió felicitaciones del presidente de Argentina, Javier Milei, y de un sector político importante del Congreso de Estados Unidos, liderado por Bernie Moreno y María Elvira Salazar, quienes celebraron su victoria parcial frente a Cepeda.