Los ciudadanos que participaron en las elecciones y perdieron o dañaron su certificado electoral aún pueden acceder a los beneficios que otorga este documento. La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un procedimiento para expedir una nueva certificación que reemplaza al certificado original y conserva su misma validez legal.

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El certificado electoral es un documento que acredita la participación de los ciudadanos en las jornadas electorales y permite acceder a beneficios establecidos por la ley, como descuentos en trámites de educación superior, prioridad en algunos procesos de selección laboral y rebajas en la expedición de documentos oficiales, entre otros.

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Si el certificado fue extraviado, deteriorado o presenta daños que impidan su uso, el primer paso es identificar el lugar donde se ejerció el derecho al voto.

El certificado es entregado una vez que la persona ejerce el derecho al voto. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Para ello, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil y consultar la información correspondiente en la opción “Consulte su lugar de votación”, digitando su número de cédula.

Una vez se conozcan los datos del puesto y la mesa donde se votó, se debe redactar una carta dirigida a la Delegación Departamental de la Registraduría de la ciudad en la que se sufragó. En la solicitud es importante incluir el nombre completo del ciudadano, el número de cédula y la información relacionada con el puesto y la mesa de votación.

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Posteriormente, la carta puede ser enviada de manera presencial o a través de los canales electrónicos que tenga habilitados cada Delegación Departamental. Se recomienda verificar previamente los medios de recepción disponibles para agilizar el trámite.

Tras recibir la solicitud, la Registraduría realizará la verificación de la participación electoral mediante la revisión de los formularios oficiales de la mesa de votación, llamados E-11.

Los ciudadanos pueden obtener varios beneficios por ejercer su derecho al voto. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Si se confirma que el ciudadano ejerció su derecho al voto, la entidad expedirá una nueva certificación que reemplazará el documento perdido o dañado.

La Registraduría recordó que esta certificación tiene la misma validez legal que el certificado electoral original, por lo que los ciudadanos podrán seguir accediendo a todos los beneficios contemplados en la normativa vigente sin ningún inconveniente.