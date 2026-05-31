Daniel Noboa, presidente de Ecuador, felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las urnas y lanzó pulla al petrismo

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, felicitó a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en las urnas con más de 10 millones de votos.

“¡Felicidades, @ABDELAESPRIELLA por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real", dijo Noboa a través de su cuenta en X.

Quien quedó en el segundo lugar de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, fue el candidato Iván Cepeda, quien logró más de nueve millones de votos.

Lo anterior forzó a que el próximo 21 de junio se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Precisamente, poco después de que se conocieran los resultados de la Registraduría Nacional, el candidato Cepeda puso un manto de duda, al igual que el presidente Gustavo Petro, sobre estos.

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El candidato del Pacto Histórico habló de un supuesto “desfase” de 885.000 cédulas en el censo electoral.

“Antes de entrar en cualquier otro asunto, dejémoslo claro. Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desface que queremos verificar en torno al censo electoral y ese no es cualquier desface, estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare", dijo Cepeda en un discurso este domingo, antes sus seguidores", aseguró Cepeda.

Iván Cepeda en su discurso de este domingo, 31 de mayo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Como segundo aspecto, Cepeda afirmó que supuestamente existe información e indicios sobre un supuesto número indeterminado de mesas.

“Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad, observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en la cual se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, agregó Cepeda.

Por su parte, el presidente Petro dijo a través de su cuenta en X que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública”. En tal sentido, se mostró en desacuerdo con los resultados que dieron como ganador a De la Espriella.

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“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”, dijo el jefe de Estado.

Por último, el presidente Petro dejó claro cuáles son los únicos resultados que aceptará.

“Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República", concluyó.