¿Cómo quedan las relaciones internacionales tras el Gobierno de Gustavo Petro? Así deberá recomponerlas el próximo presidente

El presidente Gustavo Petro casó distintas peleas en materia diplomática durante los cuatro años de su mandato que su sucesor deberá reparar, algunas de ellas de manera prioritaria.

Una de las crisis que más está causando estragos para el país son los aranceles con Ecuador, tras una fuerte puja que se ha generado entre Petro y su homólogo de ese país, Daniel Noboa.

La crisis con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, será uno de los primeros desafíos diplomáticos del próximo gobierno. Foto: Getty Images

Para la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, esa debería ser una prioridad del próximo mandatario en sus primeros cien días de gobierno. “En el caso de Noboa, más que conversaciones, se debe tener un plan concreto. El siguiente gobierno no puede dejar pasar una semana sin que arranque un plan muy contundente en esa frontera”, aseguró.

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Otra de las crisis que ha generado Petro ha sido con Bolivia, en medio de las propias dificultades que vive ese país en materia política y social. El presidente Rodrigo Paz tomó la decisión de expulsar a la embajadora de Colombia en ese país, Elizabeth García Carrillo, y como retaliación, el Gobierno Petro tomó la misma medida sacando a Ariel Percy Molina. Se espera que el nuevo mandatario no tenga mayores problemas para recomponerlas, tendiendo puentes diplomáticos con ese país.

Tras los desencuentros diplomáticos entre Bogotá y La Paz, el nuevo presidente tendrá la tarea de recomponer la relación con Rodrigo Paz, presidente de Bolivia y recuperar la confianza entre ambos países. Foto: Getty Images Montaje: Semana

En la región, según expertos, también será importante restablecer la cercanía con Argentina, una relación que hoy está estable, pero que en su momento también generó tensiones cuando Petro y Javier Milei cruzaron fuertes mensajes. El diálogo con ese país importa especialmente para temas comerciales, agroindustriales y de cooperación estratégica.

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Otro punto clave en la geopolítica regional serán las relaciones con Venezuela en medio de la transición que ha liderado Estados Unidos con ese país y en la cual designó como presidenta encargada a Delcy Rodríguez. Aunque Petro ha tenido una buena relación con la mandataria venezolana, será clave el triple eje que haya con Estados Unidos.

El nuevo Gobierno también tendrá que tender puentes con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela. Foto: AP

Precisamente, el nuevo presidente deberá conversar con el país norteamericano sabiendo que se trata de una relación clave e histórica. Ramírez considera que ese nuevo mandatario deberá llegar “pisando fuerte”, presentando un plan claro de lucha contra el narcotráfico más allá de prometer el retorno de las fumigaciones con glifosato.

El presidente Petro rompió relaciones con Israel en medio del conflicto que tuvo ese país con Palestina. Hasta el momento, el intercambio con esa nación había sido clave, especialmente en materia de seguridad, defensa e inteligencia, por lo que se espera que, si gana un candidato, más allá de Iván Cepeda, se pueda restablecer ese diálogo.

Gustavo Petro rompió relaciones con Israel en 2024, tras el grave conflicto con Palestina. Foto: Getty Images / Semana

Con los países asiáticos como China, Japón y Corea, aunque no hubo diferencias en el Gobierno Petro, algunos catalogan la relación como “fría”, por lo que se espera que esas alianzas se puedan afianzar.

Con respecto a Europa, el próximo presidente deberá fortalecer las relaciones en materia comercial y de cooperación con países como Francia, Italia o España.

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Aunque el mundo vivirá en lo que resta del año el contexto de la elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU), quien deberá asumir el cargo el primero de enero de 2027, hay candidatos como Abelardo de la Espriella que han propuesto que el país se retire de los organismos multilaterales, por lo que se espera que esta sea una discusión que se pueda dar una vez se conozca quién será el próximo presidente.

Al mandatario que se posesione el 7 de agosto le tocará recibir un país con unas relaciones internacionales fracturadas, pero con la oportunidad de restablecerlas nuevamente y marcar un nuevo rumbo.