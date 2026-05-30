“Colombia se la está jugando casi toda”: Manuel José Cepeda explica por qué en la elección presidencial está en riesgo el sistema

SEMANA: Hay una sensación de que estas elecciones son más importantes que muchas que hemos vivido en la historia. ¿Por qué nos jugamos tanto este domingo?

Manuel José Cepeda: Colombia ha tenido elecciones trascendentales. Por ejemplo, las que dieron origen al Frente Nacional y las elecciones de 1990, donde estaba en juego una transición muy profunda para el país. Fueron de talla histórica. Aquí Colombia se la está jugando casi toda. Se está jugando si hay un gobierno que, según dice el candidato que representa esa tendencia, estuvo en el pasado asociado al comunismo y apoya la actual iniciativa de asamblea constituyente sin temario y sin límites efectivos. Estas son unas elecciones de transformación sistémica.

Iván Duque alertó lo que está en juego en las elecciones: se disputan dos modelos de país, el de la continuidad o el de la seguridad

SEMANA: ¿Eso qué quiere decir?

M.C.: Pues que aquí lo que está en juego es si va a cambiar o no todo el sistema. ¿Qué significa eso? Que podemos terminar con una asamblea constituyente que cambie toda la Constitución y les abra paso a gobiernos de tendencia muy autoritaria, contrarios a la tradición de Colombia. También está en juego el papel que logren obtener finalmente los grupos armados ilegales, que han ganado una presencia enorme en el territorio nacional y que, según denuncias públicas, están participando activamente en el proceso electoral, lo cual es de una gravedad suprema.

Manuel José Cepeda, Expresidente de la Corte Constitucional, se refirió al porqué en la elección presidencial está en riesgo el sistema. Foto: PAULA LÓPEZ

SEMANA: Cuando usted dice que nos estamos jugando el sistema. ¿Qué es exactamente lo que perderíamos?

M.C.: Hoy tenemos un sistema democrático pluralista, donde se reconocen los derechos de todos, que no se hizo contra nadie, sino para proteger a todos, y con un sistema de libre mercado, pero con límites para que opere la responsabilidad social y se promueva el bienestar general. Ese es el sistema que tenemos. Tiene muchas fallas, por supuesto. Pero lo que se está poniendo sobre la mesa es un sistema diferente.

SEMANA: ¿Hacia dónde vamos?

M.C.: Hemos oído hablar de crear una nueva Constitución donde los controles judiciales, del Congreso y de los medios de comunicación no operen con la fuerza que hoy tienen en Colombia. O sea, acabar varias de las fortalezas que le han permitido a Colombia navegar en las tormentas. Se ha hablado de asegurar que el Ejecutivo pueda hacer lo que considere conveniente. También se ha hablado de incorporar al sistema político y económico a poderosas organizaciones criminales, sin restricciones reales en materia de lavado de dinero ilícito y con impunidad, lo cual representa la claudicación del Estado social de derecho.

Colombia tendrá la elección más observada de su historia: más de 1.300 veedores internacionales vigilarán las elecciones este domingo

SEMANA: Frente al proyecto de asamblea constituyente, ¿hoy qué se sabe con certeza?

M.C.: Sabemos que la asamblea para la cual están recogiendo firmas tendría, según su propio texto, una competencia prácticamente ilimitada y que no tendría restricciones para conceder perdones, amnistías, indultos u otras modalidades de beneficio a organizaciones criminales. Tampoco tendría limitaciones para establecer un período presidencial más largo o permitir la reelección inmediata indefinida. También sabemos que no hay ninguna protección explícita para las libertades y derechos que han sido conquistados por los colombianos durante 200 años de vida republicana. No hay garantía de que no se vaya a tocar la iniciativa privada. Todo eso está abierto.

El expresidente de la Corte se refirió a la posible Constituyente que sería impulsada por la izquierda. Foto: cortesía corte

SEMANA: ¿Y qué no se sabe?

M.C.: Lo que no sabemos es si realmente se va a crear un ambiente político favorable para una transformación de esa magnitud. Eso todavía está por verse.

SEMANA: Este ambiente político está profundamente ligado a si gana el candidato del petrismo, Iván Cepeda. Si eso pasa, ¿qué tan armada tendría la constituyente?

M.C.: Hay que recordar que el Gobierno habló primero de una constituyente directa de los ciudadanos. Luego abandonó esa tesis y habló de una octava papeleta. Esa idea también la desechó. Ahora, la constituyente que está en curso es una propuesta mediante un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, con el apoyo explícito del Gobierno. La Constitución permite que haya asambleas constituyentes, pero establece unas reglas que deben cumplirse y aquí no se están cumpliendo de manera clara. Por ejemplo, el proyecto no dice cuál es el sistema electoral para elegir a los constituyentes, lo cual le entrega al Ejecutivo un poder exorbitante.

Elecciones en Colombia 2026: autoridades activan monitoreo 24 horas y alertas por desinformación

SEMANA: ¿Y qué pasaría con esa constituyente si gana otra candidatura distinta a la de Cepeda?

M.C.: Los demás candidatos, todos, han hablado de defender la Constitución de 1991 y se han opuesto a una asamblea constituyente. No se necesita una asamblea para hacer reformas. En los 35 años de vigencia de la Constitución, se han aprobado un poco menos de dos reformas por año. Unas muy profundas, como la reelección presidencial, la creación del sistema penal acusatorio o, durante este Gobierno, la reforma sobre acceso a la tierra y el reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo de especial protección.

Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, aseguró que la Constituyente, tal como está planteada es un "salto al vacío". Foto: PAULA LÓPEZ

SEMANA: Gustavo Petro ha dicho que, cuando deje el poder, se dedicará a la constituyente. ¿Tendría la capacidad, sin Cepeda en el poder, de sacarla adelante?

M.C.: No creo. Puede insistir y usar el tema como bandera política, lo cual es legítimo en una democracia, pero sin apoyo del Ejecutivo y del Congreso es muy difícil.

SEMANA: ¿Qué es lo que más le preocupa de la forma como está planteada esa constituyente?

M.C.: Como está planteada, sería un salto al vacío.

SEMANA: ¿Le preocupa que el país se esté definiendo entre dos extremos tan opuestos?

M.C.: Sí, es preocupante, pero también es un fenómeno mundial. En Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos ven al otro como una amenaza. En Alemania ha crecido un partido de extrema derecha que algunos califican de neonazi. En ese contexto, una de las causas determinantes de este fenómeno son las nuevas tecnologías y las redes sociales, que crean “ecocámaras”, donde las personas solo oyen lo que quieren oír y terminan reafirmándose en posiciones cada vez más extremas.

Se aplaza discusión en la Corte Constitucional que definirá la suerte de la ley de encuestas

SEMANA: ¿Cómo juega ahí el populismo?

M.C.: El populismo no es un fenómeno nuevo. América Latina y Europa han tenido muchos populismos. Pero hoy hay una transformación muy importante: la política se ha personalizado y existe una relación directa entre el líder y el pueblo. Los partidos políticos han sido desafiados y están tratando de reinventarse. Y, en ese contexto, para ganar elecciones se crean adversarios o enemigos que generan emociones intensas en los votantes. Hay populismos donde los inmigrantes más pobres son presentados como invasores. Hay populismos que enfrentan al pueblo contra las “oligarquías”. En todos los casos se construye un enemigo que el líder promete derrotar para salvar al país. En Venezuela y Cuba, lejos de salvarlo, lo empobreció y lo desangró con corrupción.

Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, aseguró que es preocupante que el país se esté definiendo entre dos extremos tan opuestos. Foto: PAULA LÓPEZ

SEMANA: Hay muchos colombianos que no se sienten representados en esos extremos que están en juego y que sienten incertidumbre frente al futuro. ¿Usted ve alguna razón para el optimismo?

M.C.: Sí, creo que hay razones para el optimismo. Colombia ha demostrado a lo largo de muchas décadas que las personas son desconfiadas. Los colombianos usualmente han visto con enorme escepticismo al líder salvador que quiere perpetuarse. Colombia no ha sido una tierra fértil para gobernantes eternos. Nos gusta el cambio. Nos gusta que quien llegue gobierne para todos, no solo para los suyos o para sus amigos. En general, como decía un líder muy respetado, en Colombia el pueblo ha sido más sabio que sus dirigentes.