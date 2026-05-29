Elecciones en Colombia 2026: autoridades activan monitoreo 24 horas y alertas por desinformación

A menos de 48 horas de las elecciones presidenciales, la Procuraduría activó una vigilancia permanente sobre cada fase del proceso electoral. Desde la distribución del material de votación hasta la protección de candidatos y la vigilancia de posibles delitos informáticos, el Comité de Seguimiento al Plan Democracia permanecerá sesionando las 24 horas del día hasta el próximo primero de junio.

La decisión, anunciada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, marca uno de los mayores despliegues institucionales de control y monitoreo de cara a unos comicios atravesados por la polarización política, la presión sobre las instituciones y el temor a la desinformación.

“Vamos a estar atentos las 24 horas del día para garantizar la protección de las instituciones y de la democracia”, dijo Eljach durante la séptima sesión del Plan Democracia, una mesa en la que participan la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Registraduría Nacional, la Contraloría, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE).

La reunión, realizada en Bogotá, se convirtió en un mensaje político y operativo. Las autoridades buscan transmitir estabilidad en las horas finales antes de la jornada electoral y evitar que cualquier incidente termine afectando la legitimidad de las urnas.

No existen evidencias de amenazas reales

El Procurador insistió en que, hasta ahora, no existen evidencias de amenazas reales contra las elecciones ni en zonas rurales ni urbanas. Según explicó, durante las últimas semanas se han “perfeccionado mecanismos de articulación institucional” para responder de manera inmediata ante cualquier alteración del orden público, denuncia de fraude o riesgo para los candidatos y votantes.

En medio del ambiente de tensión que suele acompañar las jornadas electorales en el país, Eljach también envió un mensaje dirigido a frenar las disputas políticas alrededor del escrutinio. “La democracia se mide en los votos que se recolectan en elecciones”, afirmó, antes de recordar que la única autoridad encargada de dirigir y responder por el proceso es la Registraduría Nacional.

Por esa razón, anunció que el registrador nacional, Hernán Penagos, será el único vocero oficial hasta el cierre de los comicios. La decisión busca centralizar la información institucional sobre el avance de la jornada electoral y evitar versiones contradictorias o datos no verificados en un momento en el que las redes sociales suelen acelerar la circulación de rumores y desinformación.

Mientras el comité eleva el nivel de alerta institucional, la Registraduría avanza en la logística de las votaciones dentro y fuera del país. Penagos informó que las elecciones ya se desarrollan en los consulados de Colombia alrededor del mundo y que en el territorio nacional la distribución del material electoral avanza “sin contratiempos”. Para ello, explicó, las autoridades implementaron sistemas de seguimiento georreferenciado y acompañamiento permanente de la Fuerza Pública durante el traslado de tarjetones, formularios y kits electorales hacia los puestos de votación.

“Trabajamos para garantizar elecciones libres y transparentes”, sostuvo el registrador, quien además respaldó la decisión de mantener el comité en sesión permanente para responder rápidamente ante cualquier incidente que pueda registrarse en las próximas horas. Detrás de esa vigilancia hay un componente adicional que este año cobró especial relevancia: la protección digital del proceso electoral.

Blindaje ante posibles riesgos

La Procuraduría reforzó durante las últimas semanas la campaña pedagógica “La línea que no se cruza”, dirigida a funcionarios públicos. La estrategia recuerda las seis conductas no permitidas para servidores del Estado durante las elecciones y advierte sobre sanciones disciplinarias para quienes participen indebidamente en política o utilicen su cargo para favorecer campañas.

Eljach también hizo un llamado directo a quienes ejercerán como jurados de votación. Les pidió actuar con responsabilidad frente a la información que circula durante la jornada y evitar filtraciones o difusión de datos no confirmados.

“No filtren la información, cumplan su deber y ayuden a que todo transcurra en paz, absteniéndose de compartir información equivocada, incompleta o de mala fe”, dijo el procurador.

Su mensaje llegó en un momento en el que las autoridades intentan contener la circulación de cadenas falsas y versiones sin verificar que, en anteriores procesos electorales, han provocado confusión e incluso denuncias infundadas de fraude.

Las conductas no permitidas

Entre las conductas no permitidas por los funcionarios del Estado están: hacer, financiar o promover campañas políticas desde el cargo; presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos; utilizar recursos públicos en reuniones o actividades políticas; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido; y usar información reservada de la entidad con fines políticos.

La Procuraduría estableció diferentes mecanismo para que cualquier persona informe de manera libre las conductas que pueden constituirse como una indebida participación en política: