Registraduría Nacional recorre el país con el ‘bus de la confianza’

La Registraduría Nacional del Estado Civil sigue recorriendo las calles de las principales ciudades de Colombia para enseñarles a sus habitantes a votar correctamente.

El ´bus de la confianza´ paró recientemente en Pereira, desde donde se lideró un ejercicio pedagógico que busca entregar información clara para la participación ciudadana en las elecciones de este domingo 31 de mayo.

Funcionarios de la Registraduría explicaron en detalle el proceso de transparencia que implementa la entidad para garantizar el correcto desarrollo de las votaciones.

A través de actividades interactivas en las que se enseña desde cómo marcar el tarjetón hasta el papel clave que cumplen los jurados de votación, los ciudadanos del departamento de Risaralda aclararon dudas para la jornada electoral.

*Con el apoyo de la Registraduría Nacional