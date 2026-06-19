¿Quién va a reconocer los resultados de las elecciones de este 21 de junio? Esto es lo que afirman la MOE y la Registraduría

La jornada electoral de este 21 de junio en Colombia ha enfrentado durante los últimos meses desafíos como la polarización, la desinformación y narrativas que suponen un fraude, creando falsos mitos alrededor de procesos como el preconteo y el escrutinio.

¿Si el resultado entre preconteo y escrutinio cambian, significa que algo extraño está pasando? Para el director de Gestión Electoral de la Registraduría, Rafael Vargas, la respuesta no tiene misterios y es clara: “El preconteo no es otra cosa que la transmisión rápida de los resultados” y por su parte, “el escrutinio es mucho más técnico, porque es verificar las actas, corregir yerros y consolidar los resultados”.

De otro lado, Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral de Colombia, afirma que: “la MOE es la observación ciudadana colombiana del conteo de votos. Nosotros observamos todo ese proceso y que se cumplan las reglas”. Lo cual se convierte en una garantía invaluable de la transparencia del proceso, donde participan jurados, testigos, observadores nacionales e internacionales, jueces de las comisiones escrutadores y delegados, conformando un equipo ciudadano robusto y diverso.

Para conocer la respuesta a los diferentes interrogantes sobre la jornada electoral, Videos SEMANA ha preparado este contenido de pedagogía, donde el subdirector de la MOE y el director de Gestión Electoral de la Registraduría responden y analizan las principales inquietudes de los colombianos. Descubra aquí la verdad matemática que no admite fraude en estas elecciones.