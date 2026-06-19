“No podemos seguir viviendo del miedo”, el llamado de los directores de medios regionales frente a las elecciones

El reciente asesinato de los reporteros Cristian Herrera, en Cúcuta, y Mateo Pérez Rueda, en Antioquia, evidenció, una vez más, el difícil momento que atraviesa el periodismo colombiano, especialmente en las regiones.

Así lo expresaron los 35 directores de medios de comunicación provenientes de Arauca, Caldas, Caquetá, César, Chocó Meta, Nariño, Barranquilla, Medellín, La Guajira, Huila y Antioquia, entre otras ciudades y departamentos, que esta semana se reunieron con la Procuraduría General de la Nación en el marco de la estrategia comunicacional Paz Electoral, en la que también participan la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional.

No es fácil el cubrimiento periodístico en los territorios, concluyeron los comunicadores. “En Barranquilla, por ejemplo, y en muchas regiones de la Costa Atlántica, la falta de garantías es la constante”, dijo Erika Fontalvo, directora de El Heraldo, quien ve con preocupación lo que sucede en muchas zonas del país. Rubén Romero, coordinador editorial de Llano 7 Días, añadió que “en el departamento del Meta la presión es permanente. En los límites con el Guaviare la gente tiene miedo y experimenta presión y constreñimiento”.

Para Carmen Rosa Pabón, directora de Calor Estéreo en el departamento de Arauca, “la seguridad de los periodistas en las regiones es seguridad para la verdad y para que se cuente la realidad. Pedimos garantías y acompañamiento para combatir la autocensura y para que los periodistas podamos seguir contando la verdad”.

Según Jorge Cura, de la Emisora del Atlántico, hoy, más que nunca, necesi tan respaldo para ejercer la labor perio dística. “En los municipios del Atlántico tenemos temor de informar porque las amenazas y ataques a través de las redes sociales son terroríficos. Uno no está cómodo informando, esa es la realidad”.

Representantes de cerca de 40 medios de comunicación de todo el país hablaron sobre los desafíos que enfrentan a la hora de informar en los territorios. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El panorama en el Chocó no es diferente. Edinson Pinilla, subdirector de Chocó 7 Días, señaló que el “60 por ciento del territorio departamental está en riesgo extremo. Aunque aparentemente las pasadas elecciones fueron tranquilas, en las zonas rurales mucha gente no pudo salir a votar por el constreñimiento, y muchos periodistas no pudieron ejercer su labor”.

Para Luz María Sierra, directora de El Colombiano, esta realidad es un llamado de atención. “No podemos seguir viviendo del miedo. Si incendian el país hay que reconstruirlo y seguir adelante”, aseguró.

Desinformación, el gran desafío

La desinformación, que en época electoral se ha convertido en uno de los mayores riesgos para la democracia. La polarización que vive el país de cara a la segunda vuelta presidencial ha generado información falsa, opacando los datos reales y la calidad de los mensajes que circulan.

En ese sentido, el procurador Gregorio Eljach destacó el papel que cumplen los medios de comunicación a la hora de defender la democracia y la institucionalidad, e hizo una llamado a los colombianos para que se informen a través de canales oficiales, revisen datos y fuentes confiables, confirmen la información y defiendan la libertad de prensa. “Debemos evitar que los mensajes de odio y desinformación que circulan en las redes sociales nos lleven a cometer atropellos con otras personas por el solo hecho de suponer algo o de pensar diferente”, señaló.

Bajo esta mirada, invitaron a los comunicadores a seguir informando de manera veraz, objetiva e imparcial; evidenciar sin miedo las irregularidades y enfrentar la desinformación con contenidos que generen valor y tranquilidad a la ciudadanía. Además, se comprometieron a estar más presentes en las regiones y a garantizar la transparencia y el seguimiento al proceso electoral.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, recordó que las entidades van más allá de las personas. “Es un tema de Estado, donde candidatos, partidos, movimientos políticos, ciudadanía y el mismo Gobierno nacional, como máxima autoridad, tienen la responsabilidad de simbolizar la unidad nacional”.

De acuerdo con Hernán Penagos, registrador Nacional, existen las garantías para que haya transparencia en las votaciones. Los jurados serán los mismos que estuvieron en la primera vuelta (860.000), además de miles de jueces, registradores, testigos, entre otros actores, quienes apoyarán la jornada.

Los ojos del mundo están puestos sobre las elecciones en Colombia. La Sociedad Interamericana de Prensa sigue de cerca lo que ocurre en el país y hay, además, unos 1.400 observadores de misiones internacionales que están atentos a lo que suceda en Colombia. “El país debe seguir siendo ejemplo de unión y respeto por la democracia”, puntualizó el procurador.

Llamado a la Paz Electoral

La estrategia de Paz Electoral promueve el diálogo con los diferentes actores, se acerca a las regiones y tiene un instrumento denominado “Escalera de la democracia”, con el que la Procuraduría busca asegurar que las elecciones sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que todos los colombianos respeten los resultados. Las conclusiones del encuentro con los periodistas regionales llegan a escenarios como el “Plan Democracia” de las Fuerzas Militares, diseñado para acompañar y blindar el proceso electoral.