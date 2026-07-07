Registraduría desmiente a congresista del Pacto Histórico que generó dudas sobre jurado de votación en EE. UU.

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió al representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien denunció que supuestamente un jurado de votación habría “revivido” para las elecciones, sin embargo, se habría tratado de un error que fue comprobado y ajustado.

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“Alejandro Ocampo, no es cierto que una persona fallecida haya sido jurado de votación en la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. La cédula corresponde a quien prestó el servicio como jurado de votación en la mesa 3 del puesto de votación 4 de Charlotte, Atlanta”, dijeron desde la entidad detallando de qué persona se trata.

Según explicaron, la confusión se originó porque en el formulario E-14 de delegados, del cónsul y el embajador, el jurado omitió un dígito en su número de identificación, pero eso posteriormente fue aclarado.

“Las tres actas electorales (delegados, transmisión y claveros) están digitalizadas y disponibles para consulta en la página web de la Registraduría. Al revisarlas y compararlas con la resolución de designación de jurados, se confirma cuál es el número de identificación correcto del jurado”, dijeron desde la Registraduría.

La respuesta de la entidad se dio ante las denuncias que hizo Ocampo. “Este jurado de votación que firma aquí falleció hace 22 años, pero resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. Esa es la patria milagro, los muertos votan y son jurados. Más corrupción en el video”, afirmó Ocampo.

En el video al que hace referencia el representante es uno que publicó diciendo que “personas que no están en este mundo fueron jurados de votación”.

Allí dijo que estaba haciendo una investigación sobre las elecciones en el exterior. “Sigo creyendo que no perdimos las elecciones, sino que nos las robaron”, señaló.

Toda esa narrativa de un supuesto fraude electoral ha sido incentivada por el presidente Gustavo Petro, líder del petrismo.

Desde el petrismo han generado dudas sobre las elecciones. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Las mesas en el exterior dónde Abelardo consiguió 177.000 votos por encima de Cepeda, tienen mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes en EE. UU. y España, lo cual es ilegal y de electores llevados para el mundial de futbol que pudieron votar siete veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan”, afirmó Petro en un mensaje reciente.

Debido a las recientes críticas que ha hecho el mandatario en contra del resultado electoral, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de suspender el proceso de empalme que se venía realizando.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, anunció el abogado en las últimas horas.