Nicolás Gómez Arenas será el jefe de gabinete de Abelardo De La Espriella

Se siguen conociendo los nombres de las personas que conformarán el gabinete del presidente electo, Abelardo De La Espriella. SEMANA conoció que el politólogo y comunicador Nicolás Gómez Arenas será el jefe de gabinete.

Abelardo De La Espriella designa a otros seis ministros: Elsa Noguera, Viviane Morales, Mauricio Gómez Amín, entre sus próximos funcionarios

Se trata del hijo del senador electo Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y sobrino del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez.

La posición de Gómez Arenas dentro del gobierno de Abelardo De La Espriella será fundamental, pues se trata de uno de los cargos más cercanos al presidente de turno. Es quien lidera los consejos de ministros y delega muchas de las responsabilidades del presidente a su gabinete.

De todas maneras, el mandatario electo ha dicho que no despachará desde la Casa de Nariño. Todo indica que su sede principal estaría en Barranquilla, aunque también se estaría moviendo desde las distintas regiones.

“Desde hace 11 meses que inició la formación del movimiento popular de Defensores de la Patria, Abelardo ha sido enfático en la importancia de la descentralización. Él es un hombre que admira y quiere su residencia, y creo que envía un mensaje potente de mantenerla en Barranquilla”, aseguró Enrique Gómez.

Además de la designación de Gómez Arenas, que no se ha oficializado, el equipo del Tigre informó de otras personas que compondrían ese gabinete.

Se trata de la exgobernadora de Atlántico Elsa Noguera, quien será la próxima ministra de Transporte.

Por otro lado, Mauricio Gómez Amín, quien fue el jefe de debate de La Espriella en la campaña, será el ministro de Comercio.

La exfiscal general Viviane Morales será la ministra de Educación, como había revelado SEMANA hace unos días.

Jaime Andrés Beltrán será el nuevo ministro de Vivienda. Se trata del gerente nacional de regiones que también fue clave en la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. En medio de la celebración de la victoria de la segunda vuelta el pasado 21 de junio, el presidente electo le había dicho que “tenía cara de ministro”.

Abelardo De La Espriella comenzará su gobierno el próximo 7 de agosto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Asimismo, Juliana Gutiérrez será la ministra de Deporte. Se trata de una administradora de empresas con maestría en administración de riesgos y amplia experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.

Iván Cancino será el ministro de Justicia. Se trata de un reconocido penalista con más de 20 años de trayectoria, exdecano universitario, especialista en ciencias penales y criminológicas.

“Con estas designaciones, el presidente electo reafirma su compromiso de conformar un gabinete con los mejores, con perfiles técnicos, experiencia territorial y trayectorias que respaldan cada cartera asignada”, aseguraron desde la campaña.