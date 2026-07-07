Fuerte choque entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo en redes sociales: “¿Hasta ahora se dio cuenta?”

En medio del tenso panorama que se registra en la transición del Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella, se registró un roce entre Petro y el excandidato presidencial, Sergio Fajardo.

El primero en lanzar un mensaje sobre la crisis del empalme fue Fajardo en su cuenta personal de X: “Peor imposible, estamos jugando con candela. Lo que está pasando con el empalme es lamentable. Si seguimos por este camino, la cuerda se va a reventar mucho antes de lo que imaginábamos”.

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“No lo dudemos, el empalme es fundamental para ser un buen gobierno. Este es el momento de la cordura, de la sensatez, de la moderación, de la serenidad. La principal responsabilidad es del presidente Gustavo Petro. Es él quien gobierna. Sus declaraciones erráticas, el desconocimiento de los resultados electorales, el afirmar que el presidente es Iván Cepeda, son declaraciones que le abren peligrosamente el camino a la violencia”, recalcó Fajardo.

Y afirmó Sergio Fajardo: “La campaña terminó. El presidente electo tiene que empezar a dar ejemplo desde ahora y mostrar que quiere unir a Colombia con hechos. Le corresponde actuar con respeto, con serenidad, transparencia y sentido institucional. Hay que saber perder y saber ganar. Suspender el empalme es un gran error. Por este camino vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya”.

Posteriormente, el saliente mandatario expresó en sus redes sociales en respuesta a Fajardo: “¡Ay! Sergio, ¿hasta ahora se dió cuenta? Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo”.

“En Colombia hicieron ganar con fraude el narcoparamilitarismo. Nuestra misión ahora es evitar la violencia pero sin arrodillarse al narcoparamilitarismo. La Alianza por la Vida es la forma de juntar a todas y todos los que no aceptan que Colombia sea fascista y se acabe la soberanía nacional y quieran defender la democracia”, puntualizó Petro.

En medio de la crisis por el empalme, este martes, 7 de julio, el presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó un fuerte mensaje a Petro: “En el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo y basado en peroratas y fantasías ha dicho que no reconoce mi triunfo y por el contrario se lo otorga de manera olímpica. olímpica a Cepeda”.

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“Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que en democracia, en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llama engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado”, puntualizo en una declaración que dio en sus redes sociales.