Protejamos la Constitución, movimiento impulsado por Sergio Fajardo para defender la carta política de 1991, se refirió a la declaración de Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario nacional. “El CNE ha declarado oficialmente a Abelardo De La Espriella como presidente electo de la República de Colombia”, detalló.

Esa afirmación llega después de que el presidente Gustavo Petro desconociera el resultado de la segunda vuelta, asegurando que habría existido un supuesto fraude en los comicios y que, a su juicio, el presidente electo es “el filósofo Iván Cepeda”.

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Petro desconoce lo ordenado por los colombianos en las urnas, cuando ya el CNE le entregó a De La Espriella la credencial que lo acredita como mandatario electo. Esto ocurre en un contexto de país en el que ya había comenzado el proceso de empalme entre el equipo del actual Gobierno y los designados por De La Espriella para asumir las riendas de los ministerios y entidades.

“Invitamos a la ciudadanía, a los miles de voluntarios que hoy recogen firmas para proteger nuestra Constitución, a las instituciones independientes, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a rodear la democracia. La Constitución se respeta. El resultado electoral también”, pidió el movimiento político de Fajardo.

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De La Espriella ya le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que defiendan la Constitución Política. Señaló a Petro de estar perpetrando un “golpe de Estado” para dejar en el poder a quien fue el candidato de su partido, el senador Iván Cepeda.

“Quienes desconocen públicamente una elección oficialmente declarada por la autoridad electoral se sitúan al margen del orden constitucional. Con ello, afectan la confianza ciudadana, ponen en riesgo la estabilidad institucional y amenazan una transición pacífica y ordenada del poder”, enfatizó el movimiento Protejamos la Constitución, dejando claro que en Colombia el poder se consigue en las urnas.