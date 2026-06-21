Sergio Fajardo reconoció el triunfo en segunda vuelta de Abelardo De La Espriella, pero alertó por el futuro del país

Sergio Fajardo se pronunció tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial y envió un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a quien felicitó por su victoria en las urnas. Sin embargo, aprovechó para advertir sobre el escenario político que deja la contienda electoral.

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“Colombia eligió hoy presidente a Abelardo De la Espriella, felicitaciones”, escribió el exalcalde de Medellín en su cuenta de X. No obstante, señaló que el resultado también dejó una conclusión que, a su juicio, no puede ser ignorada: “Colombia está profundamente dividida”.

Para Fajardo, uno de los primeros retos que tendrá el nuevo mandatario será reconocer esa realidad y trabajar para cerrar las brechas políticas que quedaron en evidencia durante la campaña. “Reconocer y aceptar esta realidad es la primera gran responsabilidad que tiene el presidente electo”, manifestó.

El excandidato también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para contribuir a reducir la tensión política que se ha vivido en las últimas horas. “Es el momento de la serenidad de los líderes, empezando por el presidente Petro, para convocar a la sensatez y evitar que la división se traduzca en violencia”, afirmó.

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Fajardo aseguró que la responsabilidad no recae únicamente sobre quienes ocupan cargos de poder, sino también sobre la ciudadanía. En ese sentido, pidió moderar el tono del debate público y avanzar hacia un escenario de reconciliación nacional.

“Es también responsabilidad de todos nosotros desarmar los espíritus. El camino de la reconciliación tiene que comenzar esta noche”, concluyó el exgobernador de Antioquia en un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Las declaraciones se conocen luego de una de las elecciones presidenciales más reñidas de los últimos años, en la que Abelardo de la Espriella logró imponerse para convertirse en el próximo presidente de Colombia.