Nueva arremetida de Álvaro Leyva contra Petro: envía carta a Estados Unidos y ratifica denuncias internacionales contra el mandatario

El excanciller Álvaro Leyva envió una nueva carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a otros destinatarios de ese país, en la que insiste en las denuncias que ha formulado contra el saliente presidente Gustavo Petro.

Álvaro Leyva no suelta a Gustavo Petro, lo llamó “sembrador y tramador del caos” y dijo que se va del poder “un hombre cuyo desvarío ha sido una constante”

En la misiva, Leyva confirmó haber trasladado nuevamente los expedientes de Petro a las autoridades estadounidenses tras el cambio en la dirección del Departamento de Justicia.

En la carta, Leyva recuerda que fue ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Petro y afirma que decidió denunciar al entonces mandatario por lo que califica como “conductas penales” derivadas de su comportamiento.

Álvaro Leyva denuncia supuesto plan de Gustavo Petro contra el gobierno de Abelardo De La Espriella

Alvaro Leyva., Petro y el Palacio de Nariño Foto: SEMANA

Según el exfuncionario, presentó dos denuncias ante la justicia de Estados Unidos y, tras la salida de la entonces fiscal general Pamela Bondi, remitió copia de los expedientes al hoy fiscal general encargado, Todd Blanche, “con iguales pretensiones y alcances”.

“Ante realidades insoslayables producto de su particular condición personal e indigno proceder, me vi obligado a confrontarlo y finalmente a denunciarlo”, señala Leyva en el documento.

Álvaro Leyva vuelve a arremeter contra el presidente: “Petro, en estado puro, siempre busca cómo engañar”

El exministro Álvaro Leyva se refirió a la Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

El exministro también hace referencia al panorama político colombiano tras la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. En la carta sostiene que, semanas atrás, había advertido públicamente que Petro desconocería los resultados de las elecciones si el entonces candidato resultaba vencedor.

“Hoy desconoce su legitimidad tras haber sido favorecido por las mayorías después de franca y limpia lid atenida a normas jurídicas vigiladas por las autoridades competentes en compañía de numerosos observadores electorales internacionales”, escribió.

Foto: PRESIDENCIA

Leyva añade que Petro habría insistido en reconocer como ganador al excandidato Iván Cepeda y asegura que esa actuación tendría como propósito “minar la democracia”.

En el mismo documento, sostiene que se trataría de “una clara invitación a la franca rebeldía contra el orden establecido”, además de formular nuevos señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con el anterior Gobierno.

Gustavo Petro y Álvaro Leyva. Foto: SEMANA

La comunicación concluye con un mensaje dirigido directamente a Marco Rubio, en el que afirma que la delegación estadounidense será “testigo de un nuevo amanecer” para Colombia y manifiesta que queda a disposición del fiscal general encargado de Estados Unidos, Todd Blanche, “para lo que haya menester”, en relación con las denuncias que asegura haber presentado contra el exmandatario.