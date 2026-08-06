Ministra saliente de Transporte, María Fernanda Rojas, enumera los proyectos que recibirá Elsa Noguera al dirigir la cartera: “Trabajo sí hay”

A pocas horas del cambio de Gobierno, la ministra de Transporte saliente, María Fernanda Rojas, envió un mensaje a quien asumirá la cartera, Elsa Noguera, en el que hizo un balance de las principales iniciativas que, según afirmó, quedarán en marcha para la nueva administración.

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A través de su cuenta en X, Rojas aseguró que el Ministerio deja estructurados y en ejecución proyectos de infraestructura en los sectores férreo, vial, portuario y de transporte regional, al tiempo que destacó varias obras que, de acuerdo con su mensaje, podrán ser entregadas o alcanzar hitos importantes durante el próximo año.

“Le dejamos en marcha 11 proyectos ferroviarios por $22 billones, 22 vías regionales (no terciarias) por $15 billones y Estanquillo-Popayán, el más grande proyecto vial en la historia de Colombia”, escribió la funcionaria.

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María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, sobre el canal interocéanico. Foto: Ministerio de Transporte / Cortesía

En materia ferroviaria, Rojas señaló que la próxima ministra tendrá la posibilidad de entregar a operación el primer tramo del Regiotram de Occidente, entre Facatativá y Fontibón.

Además, indicó que durante el próximo año podrían concretarse la adjudicación del Regiotram del Norte y avances considerados clave en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná.

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Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

La ministra saliente también destacó los proyectos relacionados con la infraestructura portuaria. Según manifestó, la administración deja aprobadas concesiones para Puerto Antioquia, Puerto Río Córdoba y Puerto Bahía, además de obras de construcción o mejoramiento en más de 70 muelles, de los cuales 24 se encuentran en ejecución.

El mensaje fue interpretado como un balance de cierre de gestión y una relación de las principales tareas que heredará la nueva titular del Ministerio de Transporte en el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

La reducción simétrica de la calzada es una señal preventiva utilizada en zonas donde la vía se estrecha o disminuye el número de carriles. Foto: Getty Images y Ministerio del Transporte

Rojas concluyó su publicación con una frase dirigida a su sucesora: “Trabajo sí hay”, en referencia a la agenda de proyectos que, según aseguró, continuará bajo la responsabilidad de la nueva administración a partir del relevo en la cartera de Transporte.