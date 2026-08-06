Sofía Petro volvió a generar comentarios en redes sociales tras publicar un nuevo video en su cuenta de TikTok. La joven, hija del presidente Gustavo Petro, suele utilizar sus plataformas para compartir momentos de su vida cotidiana y expresar sus opiniones sobre diferentes temas.

Sofía Petro habló y mostró cómo vive fuera de Colombia; dejó en evidencia particular detalle: “Claro que me he vuelto rica”

En esta ocasión, la publicación destacó porque coincide con la etapa final del Gobierno actual. El contenido generó diferentes reacciones entre los usuarios, quienes discutieron sobre el mensaje que eligió compartir y cómo lo presentó.

En el video, Sofía Petro apoyó a las mujeres y usó un estilo lleno de ritmo y música para transmitir un mensaje sobre la libertad de las mujeres. La publicación rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores y volvió a ponerla en el centro de la conversación digital.

Según lo que se registró, la joven se filmó bailando en una habitación, repitiendo parte de la canción que sonaba de fondo. Allí no dudó en subir un mensaje bastante claro, en el cual hablaba sobre la libertad de las mujeres y los aspectos que rodeaban el contexto.

En sus declaraciones, la hija de Petro apuntó que era muy importante no olvidar la historia y a aquellas figuras femeninas que lograron esa realidad que se vive ahora.

“Una mujer libre recuerda siempre que no puede defraudar a las mujeres que lucharon por esas libertades”, escribió en las imágenes, donde sumó miles de likes y comentarios.

En el pie de foto de la publicación también agregó unas palabras, indicando: “No, amigas, ni un paso atrás”.

Sofía Petro fue elogiada por muchas personas, quienes la veían como la próxima “presidenta de Colombia”, siguiendo los pasos de su progenitor, quien termina el mandato este 7 de agosto.

Varios aplaudieron sus mensajes y el toque artístico que daba a las palabras que compartía con sus seguidoras y amigos.