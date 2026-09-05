Sofía Petro habló sobre su realidad como hija de Gustavo Petro y expuso decisión que tomó: “No te coloca en ningún lugar”

Sofía Petro volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales luego de compartir un nuevo contenido en su cuenta de TikTok. La joven, hija del expresidente Gustavo Petro, acostumbra a utilizar sus plataformas digitales para mostrar algunos momentos de su día a día y compartir mensajes relacionados con diferentes temas.

Andrea Petro contó la verdad sobre por qué dejó de acompañar a su papá, Gustavo Petro, durante su presidencia: “Prefería dejarlo”

En esta oportunidad, la publicación despertó especial interés debido al momento en que fue difundida, pues coincidió con el cierre definitivo de la administración de Gustavo Petro. La hija del exmandatario no dudó en ser precisa, centrándose en su experiencia de vida.

De acuerdo con lo que se observó, Sofía Petro publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, celebrando que ya eran más de 800.000 seguidores. La joven aseguró que se sentía emocionada, ya que todo arrancó cuando era adolescente.

En el clip, la politóloga mencionó que su camino en la política se dio a los 17 años, específicamente cuando daba sus opiniones y comentaba acerca de lo que pasaba en el país. Esto despertó reacciones en políticos y famosos, quienes se incomodaron al respecto.

Tras ver lo que ocasionaba, la joven decidió seguir publicando artículos, escribiendo opiniones en redes sociales y replicando pensamientos con los que no estaba de acuerdo.

“Inicié más o menos cuando tenía 17 años. Era una joven muy inquieta políticamente... eso molesto a algunas personas, en su momento, mucho mayores que yo, con un poder político muy grande”, dijo al inicio.

“Hice mis estudios y llegó un momento en el que fue clave para mi vida... la campaña del 2022. Ahí hice mis prácticas como estudiante de ciencias políticas. En ese entonces había un foco especial por ser la familia de uno de los candidatos que se presentaba. Entendí que ese foco se daba para algo más”, agregó.

En ese punto contó sobre un proyecto que realizó, dialogando con líderes y lideresas de varias zonas, buscando dar visibilidad a problemáticas distintas que había en el país. Fue entonces cuando trataba de dar a conocer este escenario, lejos de lo que hacían otros.

Sin embargo, la idea quedó quieta y terminó, pues no contaba con los recursos y el financiamiento. Al seguir estudiando, frenó estos proyectos y se centró en otras ideas.

Sofía Petro mencionó que sabía la posición que tenía como hija de un exmandatario, señalando que nunca consideró que tenía una posición distinta. En sus declaraciones apuntó que manejó prudencia y distancia, sin perder su posibilidad de opinar.

“Durante estos cuatro años he tenido una consigna muy clara para mí misma: la distancia y la prudencia. Creo que ser el hijo de un presidente, ya que no estamos en una monarquía, no te coloca en ningún lugar. No te puedes ni atribuir aciertos ni responder por desaciertos”, aseguró.

“He intentado, desde la prudencia, dar mi opinión, porque sigo siendo una joven muy inquieta políticamente. Hoy, a mis 24 años, con dudas, sigo creyendo que las ideas pueden cambiar el mundo. Seguiré dando mis opiniones, y construyendo un futuro más bonito”, concluyó.

@sofiapetroalcoceer Buenas nochess* Usé como 10 veces el verbo creer en este video y me parece bonito porque es un momento de aferrarnos con fuerza a lo que creemos. 🌞 gracias reinassss ♬ sonido original - Sofia Petro Alcocer

El video rápidamente comenzó a generar distintas reacciones entre los internautas. Los usuarios analizaron el mensaje compartido por Sofía y la manera en la que decidió presentarlo, dando pie a diversos comentarios y opiniones en torno a la publicación.