Oficial: instalarán nuevos cargadores ultrarrápidos para vehículos eléctricos en estas tres ciudades de Colombia

La renovación del parque automotor en Colombia con las tecnologías electrificadas cada vez se potencia más y el Ministerio de Transporte asegura que ya ocupan el 17 % de todos los vehículos que hay en el territorio nacional.

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Aunque esto demuestra un gran avance en la movilidad sin emisiones del país, todavía hay retos que enfrentan los ciudadanos y que a algunos los hace seguir decantándose por alternativas a combustión. El principal obstáculo de la electrificación del parque automotor en Colombia es claro: la infraestructura para cargar los vehículos.

Para hacerle frente a esta problemática, anteriormente marcas como Tesla anunciaron la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en diferentes territorios del país.

Los cargadores están ubicados en centros comerciales. Foto: Tesla

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A esta iniciativa se sumó la gigante de vehículos eléctricos de China: BYD. Juan Luis Meza, el gerente general de la compañía, confirmó a SEMANA que la marca instalará alrededor de 50 cargadores de carga ultrarrápida en Colombia.

“BYD le va a apostar a final de año de forma importante a una infraestructura de carga ultrarrápida en todo el país y eso sabemos que va a potenciar la tranquilidad de la gente para decir ‘voy a cargar mi automóvil en 7 minutos o camiones en 20′“, reveló Meza a este medio.

Estos cargadores de carga ultrarrápida permitirán que se carguen los carros en 7 minutos. Foto: Getty Images

Las ciudades donde se instalarán estos cargadores

El gerente reveló que esta nueva iniciativa se planea finiquitar este año, pero sería una realidad para los colombianos en 2027. Estos cargadores eléctricos ultrarrápidos son los más potentes del mercado, ya que existen por cada velocidad (lenta, rápida y ultrarrápida).

Estos no se concentrarán en una sola región del país y, aunque la marca sigue definiendo los puntos, el gerente especificó cuáles son las ciudades que ya tienen mapeadas:

Bogotá

Medellín

Cali

Además, Meza reveló que también planean colocar estos cargadores en las carreteras del país. Así, contrarrestando una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que no se siente tranquila viajando en un vehículo sin emisiones por temor a no encontrar cómo movilizarse.

Los cargadores en carretera permitirán que los propietarios de vehículos eléctricos puedan viajar tranquilamente. Foto: Getty Images

El gerente especificó que los puntos exactos apenas se están definiendo; sin embargo, también reveló que hay varios factores que intervienen para la definición final.

“Estamos en ese proceso de distribución y va a tener mucho que ver la disponibilidad de sitios y la capacidad de potencia de cada uno de los sitios, porque estos cargadores de carga ultrarrápida claramente requieren de una infraestructura de soporte importante”, especificó el gerente de BYD a SEMANA.