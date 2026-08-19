BYD lleva a Fedetranscarga su apuesta por la electrificación del transporte de carga

Barranquilla será sede durante los próximos días de Fedetranscarga, encuentro en el que empresas y actores del sector analizarán los retos del transporte de carga en Colombia, entre ellos la reducción de costos, la eficiencia operativa y las exigencias ambientales.

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En este escenario, BYD participará con una muestra de vehículos eléctricos y soluciones para operaciones logísticas. La compañía presentará el T75, un camión de mayor capacidad destinado a actividades de distribución, además de alternativas para carga de 17 toneladas y tractocamiones eléctricos para recorridos de larga distancia.

“Fedetranscarga representa una oportunidad para hablar directamente con quienes mueven la economía del país todos los días. Nuestro objetivo no es únicamente presentar vehículos, sino demostrar que hoy existe una tecnología capaz de responder a las exigencias reales del transporte de carga colombiano, ofreciendo menores costos de operación, mayor eficiencia y una solución preparada para el crecimiento del sector”, afirmó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Buses y Camiones Colombia.

BYD lleva a Fedetranscarga el futuro del transporte de carga eléctrico en Colombia. Foto: BYD / API

La participación de la empresa ocurre mientras sectores como alimentos, bebidas, distribución y mensajería incorporan vehículos eléctricos a sus operaciones. Según la compañía, la transición está relacionada con factores como el consumo energético, los costos de mantenimiento y las metas ambientales de las empresas.

“Cada vez más empresas descubren que la electromovilidad no solo responde a un compromiso ambiental, sino que representa una decisión financiera inteligente. Cuando se analizan los costos de energía, mantenimiento, beneficios tributarios y productividad durante toda la vida útil del vehículo, la tecnología eléctrica demuestra ser una alternativa altamente competitiva para el transporte de carga”, agregó el directivo.

Durante el evento, BYD también expondrá su Blade Battery, basada en química de litio hierro fosfato (LFP), y sistemas de potencia con semiconductores de carburo de silicio, orientados a mejorar el aprovechamiento energético.

La compañía espera interactuar con más de 40.000 asistentes durante los tres días del encuentro y abordar aspectos relacionados con la adopción de tecnologías eléctricas en las operaciones de transporte de carga.