Hebert Vargas sufrió accidente en Ecuador: esto se sabe del artista y su agrupación

El cantante vallenato Hebert Vargas preocupó a sus seguidores, pues durante la mañana del domingo, 4 de octubre, el bus en el que se movilizaba junto a su agrupación se vio involucrado en un accidente de tránsito en Ecuador.

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De acuerdo con la información que se ha revelado hasta el momento, el artista y los integrantes de su equipo fueron atendidos por paramédicos después del choque y ninguno habría sufrido heridas de gravedad.

El hecho ocurrió mientras el grupo se desplazaba por carretera tras cumplir una presentación en la Plaza de Toros de Ambato. La agrupación tenía previsto continuar su recorrido hacia Quito, desde donde tomaría un vuelo con destino a Medellín para regresar a Colombia.

En medio del trayecto, el vehículo en el que viajaba el grupo habría impactado de frente contra otro automóvil. Las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente todavía son materia de investigación.

Las autoridades adelantaron la atención de las personas involucradas. Tras el choque, tanto Vargas como los demás músicos fueron revisados para establecer si presentaban lesiones que requirieran atención médica. Según los reportes iniciales, el resultado fue favorable y todos los ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro.

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Por ahora, Hebert Vargas no ha entregado una declaración pública sobre lo sucedido. En sus redes sociales, el artista ha continuado compartiendo algunos registros relacionados con el concierto que ofreció en Ecuador, pero hasta el momento no ha publicado información específica sobre el accidente ni sobre su estado de salud.

Por otro lado, la agrupación habría retomado su desplazamiento hacia Colombia para continuar los compromisos que tenía programados.

Se espera que en las próximas horas el cantante o alguno de los integrantes de su equipo entregue más detalles sobre el incidente y confirme oficialmente cómo se encuentran.