Silvestre Dangond está de luto: confirmó dolorosa pérdida y dejó duro mensaje

La música vallenata atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte de Julio Morillo, reconocido corista que durante su trayectoria tuvo la oportunidad de trabajar junto a importantes exponentes del género, entre ellos Diomedes Díaz y Jorge Oñate.

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Su inesperada partida generó numerosas reacciones entre músicos, seguidores y personas que compartieron con él distintos momentos de su carrera artística.

Sin embargo, uno de las que más llamó la atención en redes sociales fue Silvestre Dangond, pues a través de su cuenta de Instagram abrió su corazón y se mostró afectado por lo ocurrido, pues Julio Morillo fue uno de los artistas que lo acompañaron durante los primeros años de su carrera artística.

La noticia del fallecimiento también fue comunicada por su hijo, Julio César, quien compartió un mensaje en redes sociales para dar a conocer la partida de su padre. La publicación generó muestras de solidaridad y mensajes de condolencia por parte de quienes conocieron el trabajo de Morillo y su aporte al vallenato.

¿Qué dijo Silvestre Dangond tras la muerte de Julio Morillo?

A través de su perfil, donde reúne a más de ocho millones de seguidores, Silvestre Dangond publicó unas palabras dedicadas a Julio Morillo. Más allá de despedirse del corista, el intérprete de Las locuras mías recordó el papel que tuvo en una etapa determinante de su vida: sus primeros acercamientos a los estudios de grabación.

De acuerdo con lo escrito por el cantante, Morillo fue una de las primeras personas que le brindó una oportunidad cuando apenas tenía 14 años y comenzaba a explorar sus posibilidades en la música. En ese entonces, el corista confió en su talento, orientó su interpretación y lo acompañó durante la grabación de una canción que necesitaba para presentarse a una audición del grupo Los Pelaos.

“Mi querido Julio Morillo!!! Tenía apenas 14 años cuando me diste la primera oportunidad de entrar a un estudio de grabación. Fuiste la primera persona que confió en mí, que dirigió mi canto y me acompañó en aquella primera canción que grabé para una audición de Los Pelaos”, escribió.

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Por otro lado, agradeció su confianza y se msotró agradecido por cada uno de los momentos que lograron compartir a lo largo de los años:

“Quizá para muchos fue un momento más, pero para mí fue el comienzo de un camino. Nunca voy a olvidar que creíste en mí cuando apenas empezaba a soñar con la música. Gracias por esa primera oportunidad y por tu confianza. Hoy me queda la gratitud y el recuerdo de alguien que siempre tendrá un lugar especial en mi vida!”, anotó.