“Ya me he pegado con hombres”: Andrea Valdiri habló en SEMANA sobre su pelea contra La Divaza en Stream Fighters 5

La cuenta regresiva para Stream Fighters 5 entró en su recta final con el tradicional pesaje y la rueda de prensa oficial. Durante la jornada, los creadores de contenido revelaron cómo se prepararon para subirse al ring y marcaron la pauta de una velada que reúne a varias de las figuras más comentadas en redes sociales en Colombia y Latinoamérica.

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El evento, organizado por el streamer paisa Westcol, se ha consolidado como uno de los espectáculos de entretenimiento digital con mayor audiencia en el país, al llevar a personalidades de internet a medirse en combates de boxeo amateur tras meses de entrenamiento.

Uno de los cruces que más conversación ha generado en redes sociales es el de la bailarina y empresaria barranquillera Andrea Valdiri contra el creador de contenido venezolano La Divaza.

En conversación con SEMANA durante la jornada previa al evento, Andrea Valdiri se refirió a las dudas sobre si existe alguna desventaja física frente a su rival y aseguró que confía plenamente en su proceso de preparación.

La creadora explicó que durante sus entrenamientos y sesiones de sparring ya ha peleado con hombres, por lo que subir al cuadrilátero en estas condiciones no representa un problema para ella.

“Confío en mi entreno. Ya me he pegado con hombres en los entrenos y en sparring, así que no me importa que sea ahora en una pelea. (…) si fuera mi primera vez, no lo haría”, comentó.

Detrás de la organización de Stream Fighters 5 está Westcol, uno de los streamers más seguidos en Colombia, quien ha liderado el proyecto desde sus primeras entregas.

Westcol, famoso y polémico streamer colombiano Foto: Instagram @westcol

De acuerdo con lo que explicó, coordinar a múltiples figuras de internet resulta complejo, especialmente en las horas previas a la velada, cuando todos los participantes tienen requerimientos distintos y es necesario ultimar detalles técnicos y deportivos.

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Además del duelo entre Valdiri y La Divaza, el pesaje oficial dejó definidos los números y condiciones de otros enfrentamientos clave de la cartelera:

JH contra Herrera: Presentado como uno de los combates estelares de la noche, el cruce destaca por un dato inédito en la historia de la competencia: una diferencia de 22 kilogramos en la báscula. Herrera registró 88,7 kg, mientras que JH marcó 66,7 kg. Pese a la disparidad de peso, en la rueda de prensa prevaleció un ambiente de cordialidad entre ambos.

Presentado como uno de los combates estelares de la noche, el cruce destaca por un dato inédito en la historia de la competencia: una diferencia de 22 kilogramos en la báscula. Herrera registró 88,7 kg, mientras que JH marcó 66,7 kg. Pese a la disparidad de peso, en la rueda de prensa prevaleció un ambiente de cordialidad entre ambos. El Agropecuario contra Daren: Será la pelea encargada de abrir la programación en la categoría de pesos pesados, con un límite pactado de 90 kilogramos. El Agropecuario cumplió al registrar 89,55 kg, mientras que Daren clavó la báscula en los 90 kg exactos. Para Daren esta representa su tercera participación en el evento, y ya está confirmado que ambos pelearán sin casco.

Será la pelea encargada de abrir la programación en la categoría de pesos pesados, con un límite pactado de 90 kilogramos. El Agropecuario cumplió al registrar 89,55 kg, mientras que Daren clavó la báscula en los 90 kg exactos. Para Daren esta representa su tercera participación en el evento, y ya está confirmado que ambos pelearán sin casco. Samantha contra Cami: En este encuentro no hubo un peso pactado previamente. Samantha llegó a la báscula con 73 kg y Cami registró 68 kg, dejando una diferencia de 5 kilogramos entre ambas. Durante su intervención, Samantha comentó que los mayores retos de su preparación fueron el ajuste de peso y acostumbrarse a recibir golpes, mientras que Cami destacó el gusto que le tomó a la práctica del boxeo durante estos meses.

Con los pesos registrados y las declaraciones sobre la mesa, los participantes quedan listos para definir en el cuadrilátero el resultado de sus meses de entrenamiento frente a miles de espectadores conectados en vivo.