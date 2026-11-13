Un autogol le dio el triunfo a Colombia sobre Chile: Cali fue la fiesta en un juego opaco

La Selección Colombia venció por 1-0 a Chile, este viernes 13 de noviembre de 2026, en amistoso válido por fecha Fifa. El compromiso se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Colombia 1 - 0 Chile, EN VIVO hoy: debutan Óscar Perea y Juan David Arizala

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Tuvieron que pasar 27 años para que la Selección Colombia masculina de mayores volviera a jugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. ¿El resultado? Un lleno total, con fiesta en las tribunas y la mancha amarilla brillando.

#Deportes | ¡A puro pulmón! Jugadores e hinchas entonaron con toda la energía y el amor patrio el himno nacional. Después de 27 años, el pueblo caleño vuelve a disfrutar de la Selección Colombia. https://t.co/S0JKEDGUCy — Minuto60 (@minuto60com) November 14, 2026

La propia Federación Colombiana de Fútbol eligió la ciudad de Cali para ser sede del amistoso, con el fin de que la taquilla fuera de ayuda para las víctimas del devastador terremoto, ocurrido el pasado 10 de agosto.

Así se desarrolló el partido entre Colombia y Chile

Desde el arranque se vio un partido interesante, pero también cortado. Luis Javier Suárez tuvo el primer remate a favor de Colombia, sobre los 2′, que se fue desviado.

Chile trataba de responder a los ataques de Colombia, y a los 3′ realizó un remate que fue desviado y acabó en tiro de esquina.

Después, el juego empezó a ser cortado por las faltas. Los chilenos paraban los ataques de Colombia con infracciones, a pesar de que el central del partido trataba de dar continuidad.

Un partido tan complicado se rompió de manera inesperada: con autogol. A los 35′ del primer tiempo, el defensor chileno, Guillermo Maripán, envió a propia puerta un balón proveniente de Daniel Muñoz.

Gooool de la Selección Colombia después de una jugada por banda derecha 🟡🔵🔴 El defensor chileno Guillermo Maripán anotó un autogol y la tricolor toma ventaja en el partido que se juega en Cali Sigue la transmisión del juego en vivo por #Ditu https://t.co/GhvFErQ2Fw — ditu (@Ditu_Tv) November 14, 2026

Con ese 1-0, se fueron al descanso y para la segunda mitad, arrancaron los cambios por parte del técnico Néstor Lorenzo.

Juan Arizala, Matías Orozco, Óscar Perea y Yaser Asprilla fueron algunas de las caras que Lorenzo puso en el campo, tratando de aumentar el marcador a favor de Colombia.

Para el segundo tiempo continuaron las faltas constantes de los chilenos que, incluso, hicieron molestar a Daniel Muñoz. Sin embargo, los jugadores de La Roja se fueron alejando, de a poco, del arco defendido por el colombiano Camilo Vargas.

La Tricolor inclinó el campo buscando el 2-0 sobre Chile, pero no fue posible. El partido acabó 1-0 en la sucursal del cielo.

Imagen del juego entre Colombia y Chile, en amistoso que se disputó en Cali. Foto: Colprensa - Raúl Palacios (El País).

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Último partido del 2026

El próximo martes, 17 de septiembre de 2026, Colombia volverá a jugar contra Chile, pero esta vez en Santiago de Chile.

El partido tiene hora de arranque para las 6:00 p.m. (horario colombiano).

Datos generales que dejó el Colombia vs. Chile

Marcador : Colombia 1 - 0 Chile

: Colombia 1 - 0 Chile Fecha : 13 de noviembre de 2026 - amistoso, fecha Fifa

: 13 de noviembre de 2026 - amistoso, fecha Fifa Estadio : Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali

: Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali Alineaciones titulares:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Nélson Deossa, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, Luis Suárez, Camilo Durán. DT: Néstor Lorenzo.

Chile: Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.