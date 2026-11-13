Maracanazo en La Bombonera: la era sin Messi comienza con derrota ante la Uruguay de Diego Forlán

La Selección Uruguay dirigida por Diego Forlán, se quedó con la victoria en La Bombonera tras exponer un gran nivel deportivo y de preparación para el magno reto que tenía por delante. Un contundente 2-1 fue suficiente para decretar otro ‘Maracanazo’ que aviva este nuevo proceso deportivo uruguayo.

Un gol de Maximiliano Araújo y autogol de Leonardo Balerdi fue suficiente para que Uruguay se quedara con la victoria en La Bombonera. Descontó Julián Álvarez al minuto 73 y los argentinos no alcanzaron al empate, pese a que lo intentaron en los minutos finales.

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