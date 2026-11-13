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Maracanazo en La Bombonera: la era sin Messi comienza con derrota ante la Uruguay de Diego Forlán

La Uruguay de Diego Forlán le da un duro golpe a la Argentina tras la renovación de Lionel Scaloni.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

13 de noviembre de 2026 a las 8:14 p. m.
Lionel Scaloni / Jugadores de Uruguay
Lionel Scaloni / Jugadores de Uruguay Foto: Fotos: Getty Images

La Selección Uruguay dirigida por Diego Forlán, se quedó con la victoria en La Bombonera tras exponer un gran nivel deportivo y de preparación para el magno reto que tenía por delante. Un contundente 2-1 fue suficiente para decretar otro ‘Maracanazo’ que aviva este nuevo proceso deportivo uruguayo.

Un gol de Maximiliano Araújo y autogol de Leonardo Balerdi fue suficiente para que Uruguay se quedara con la victoria en La Bombonera. Descontó Julián Álvarez al minuto 73 y los argentinos no alcanzaron al empate, pese a que lo intentaron en los minutos finales.

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