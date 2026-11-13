“Te extraño”: Koral Costa reveló el chat con el que Ómar Murillo intentaría buscar otra oportunidad

La creadora de contenido Koral Costa publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla con un mensaje reciente de su expareja, el actor Ómar Murillo.

Con esta publicación, la influenciadora respondió a quienes la critican en redes sociales por hablar de su ruptura y aseguró que, aunque el artista le escribe con frecuencia, ella optó por no responderle.

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La relación entre Koral Costa y Ómar Murillo sigue generando conversación meses después de su separación. Esta vez, el tema volvió a tomar fuerza luego de que la caleña utilizara las historias de su perfil de Instagram para defenderse de los comentarios negativos de varios internautas.

Según explicó la misma creadora de contenido en sus publicaciones, distintos usuarios la han tildado de “ridícula” al señalar que supuestamente no ha superado al actor y que lo menciona de forma constante.

Ante estos señalamientos, Costa decidió compartir un pantallazo de lo que parece ser su WhatsApp para demostrar que es Murillo quien intenta retomar el contacto.

En la imagen difundida por la influenciadora se lee un texto atribuido al actor, en el que le pide conversar y le expresa afecto: “Hola, Kory, ojalá podamos hablar. Este tiempo sin ti ha sido difícil, te extraño. Ómar”.

Junto a la captura, Costa afirmó que el artista le escribe todos los días, pero que desde hace un buen tiempo ella tomó la decisión de ignorar sus mensajes.

“Parece que supieran más de la vida de uno que uno mismo, ¿ustedes sí tienen vida propia?”, cuestionó la caleña en su publicación, dejando claro que compartió el chat para responder a quienes, según ella, opinan sobre su situación sentimental sin conocer lo que ocurre en privado.

La publicación generó todo tipo de opiniones entre los usuarios de redes. Por un lado, un grupo de seguidores respaldó a Costa argumentando que está en su derecho de usar sus redes para aclarar rumores y mostrar su versión de los hechos en medio del duelo por su separación.

Por otro lado, varios internautas cuestionaron que hiciera pública una conversación privada. Algunos comentarios señalaron que, si bien el actor la está buscando, lo hace de manera disimulada, mientras que ella optó por exponer el tema ante miles de personas.

La historia sentimental de Koral Costa y Ómar Murillo fue durante años una de las más estables de la farándula colombiana, sumando cerca de 18 años de relación.

Sin embargo, en enero de 2026 ambos confirmaron el fin de su unión sentimental. En declaraciones entregadas en su momento a Caracol Televisión, la expareja aclaró que la ruptura no se debió a infidelidades ni a conflictos personales, sino al deseo de respetar sus proyectos individuales luego de que el actor decidiera radicarse en Madrid.

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Aunque mantienen vínculos legales y comerciales, el distanciamiento entre ambos se acentuó en los últimos meses. En septiembre de 2026 surgieron especulaciones en redes luego de que Murillo publicara fotografías tomado de la mano junto a otro hombre en España; mientras el actor aseguró que se trataba únicamente de un amigo, Costa manifestó sentirse afectada por el desconocimiento del contexto de esas imágenes.

A esto se suma lo revelado por la propia influenciadora en octubre de 2026, donde denunció haber sido víctima de acoso digital e incluso de una agresión física en la calle tras hacerse pública su separación.