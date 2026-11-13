Por medio de sus historias de Instagram, el famoso actor colombiano Andrés Sandoval, recordado por sus participaciones en exitosas producciones como La reina del flow y Rosario Tijeras, se pronunció sobre la disputa legal que enfrentaba con su expareja desde hace más de ocho años y que impactó su carrera significativamente.

Los detalles sobre el caso los compartió a través de su canal de YouTube, asegurando que fueron “nueve años y medio de calumnias, injurias, acusaciones falsas, falsas denuncias, de ataques incesantes contra mi, contra mis hijos, contra mi familia”.

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No obstante, según sus declaraciones, la disputa legal con su expareja habría llegado a su fin después de “analizar pruebas contundentes y reales”.

En este contexto, Andrés Sandoval expresó su profundo agradecimiento a su abogado defensor, quien lo acompañó durante proceso tras ser señalado por presunta violencia intrafamiliar. Asimismo, dedicó unas palabras de reconocimiento a todos que confiaron en él y creyeron en su inocencia a lo largo de estos años de controversia.

“Quiero darle las gracias a la Fundación FUNDAMILIA, que siempre creyó en mi después de analizar pruebas contundentes y reales. Quiero agradecer especialmente al doctor Mauricio Camacho, mi abogado defensor, penalista, sin usted no hubiera podido lograr esto”.

Posteriormente, el actor se refirió a las dificultades económicas que tuvo que afrontar durante los años que se prolongó la disputa judicial con su expareja. Según relató, en su intento por demostrar su inocencia y encontrar una salida favorable al proceso, destinó importantes sumas de dinero a la contratación de diferentes abogados, sin obtener los resultados que esperaba.

Sandoval aseguró que, pese a la inversión económica que realizaba, sentía que su defensa no avanzaba y que los profesionales a los que acudía no solo no estaban respondiendo a sus necesidades, sino que manifestó su inconformidad con la manera en que manejaron sus recursos.

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“Ya había gastado mucho dinero en distintos abogados que lo único que estaban haciendo era quedarse con mis recursos y llevarme al matadero”, expresó el actor en su publicación, realizada en la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026.

Y agregó: “Hoy quedo absuelto después tanto tiempo donde mi nombre se puso en duda, donde se afectó mi buen nombre, mi reputación, mi imagen como actor, como realizador audiovisual, como hombre, como ser humano, como papá, hijo, amigo y profesional en general”.

Con este pronunciamiento, Sandoval expuso el desenlace del proceso legal, como un resultado que marca un nuevo comienzo en su vida.