Andrés Sandoval expuso situación con su expareja y dejó en evidencia tema con sus hijos: “Su objetivo es llevarme a la cárcel”

Andrés Sandoval, famoso actor colombiano, quedó como foco de miradas en las plataformas digitales y los medios nacionales, debido a un tema personal que estaba atravesando, el cual involucraba a su expareja y a sus hijos. El artista se separó de Katty Osorio tiempo atrás, pero los líos legales aparecieron y ahora enfrenta una cruda realidad relacionada con sus niños.

Recientemente, el artista concedió una entrevista a Laura Acuña, para el formato La sala de Laura Acuña, donde confesó un poco de esta incómoda situación que estaba lidiando en el ámbito personal. El exintegrante de La reina del Flow explicó un poco de esta ruptura y de los cruces que ha tenido con su expareja, al punto de afectar su vida y la de los pequeños.

Andrés Sandoval mencionó a la presentadora que este asunto privado terminó en el escenario mediático, tornándose como una especie de “circo”, donde terceros y allegados se metieron a dar palabras. A pesar de que varios le creyeron a Osorio, él intentó dar su versión, pues había cosas que se manipularon y que se manejaron de forma negativa en su contra.

“Por el derecho constitucional a la privacidad de mis hijos, me quedé callado por tres años. pero empezaron a exponer información que se volvió un circo y un ‘show’. En una relación hay dos versiones, y hay pruebas...uno se da cuenta cuáles son reales y cuáles están manipuladas”, arrancó diciendo.

La celebridad mencionó que este asunto legal estaba desde 2017, pero uno de los procesos en su contra se archivó por falta de pruebas y acusaciones que no eran válidas. Aunque no fue sencillo de manejar, logró salir bien y demostrar su inocencia al respecto.

“En ese documento quedó claro que no había pruebas suficientes para acusarme o enviarme a prisión. Se me acusó de haber protagonizado un altercado en una clínica y de haber maltratado a la madre de mis hijos. Pero lo que realmente ocurrió fue que ella me hizo una escena de celos. La gente de la clínica lo presenció, ella hizo su vaina, pero Medicina Legal comprobó que quien estaba golpeado era yo: tenía rasguños en la cara y el codo morado. Aun así, cuando entraron al lugar, ella dijo que la habían agredido, y a partir de ahí comenzó el problema”, agregó.

Los dos estuvieron juntos por más de siete años. | Foto: Redes sociales

Andrés Sandoval mencionó y aclaró que no buscaba quitarle los hijos a Katty Osorio, sino organizar los espacios y tiempos que tenía por ley para compartir con ellos. Aunque todo estaba fuera de lo esperado, su interés era que las cosas fueran justas para ambos como padres.

“Todo ser humano tiene derecho a tener contacto con su madre y con su padre. No somos simples donantes de esperma. Los niños necesitan ambas figuras. Desde lo psicológico, ya se está evidenciando que mis hijos están desarrollando vacíos emocionales e incluso están siendo instrumentalizados. Uno dice: ‘Dios, esto no puede ser posible’. Esto no es una guerra entre tú y yo, traté de dejarlo claro desde que salí de casa”, indicó.

El actor no dudó en revelar, con la voz entrecortada, que todo estaba complicado, ya que no veía a sus hijos desde hace más de dos meses y medio, pese a que habían acordado visitas los días miércoles, viernes y fines de semana turnados.

“Mi niña, que hoy tiene 9 años, desde los 6 ha sido expuesta a historias muy fuertes que le metían en la cabeza. Es a la que más me han atacado. Hoy es testigo en un proceso legal que me afecta directamente. ¿Cómo es posible que revictimiza a una menor de esa forma? Y lo más doloroso es que su madre lo permita. No hay derecho. Me acusan de ser un depredador, un violentador, en todos los sentidos, y yo solo busco compartir con mis hijos“, dijo, haciendo énfasis en los temas emocionales y psicológicos que atraviesa su pequeña.

“No los veo hace dos meses y medio, pero prefiero no llevar la cuenta porque me mortifica. Por la situación económica, los niños fueron matriculados en colegios distritales con jornada de la tarde, me quitaron ese derecho, y ya no los puedo ver entre semana. Solo los sábados cada 15 días, desde las 6:00 a. m. hasta el domingo a las 6:00 p. m., que prácticamente es nada y aún así, siempre hay una excusa para impedirlo, como el Día de la madre, que la graduación de la hermana, que no quieren verme ese día...me los niega y yo tengo los ‘chats’”, agregó.

En cuanto a su expareja, el colombiano aseguró que ha intentado frenar los cruces, buscando que se limen asperezas y se puedan manejar las cosas correctamente para que todo fluya.

“Es muy difícil. Mis hijos saben quién soy yo. Lo he intentado varias veces. Escribiendo correos, diciéndole que arreglemos la situación. No funcionamos como pareja, pero podemos ser buenos padres y ser amigos. Ha sido una estrategia fea de querer recibir un reconocimiento que siempre quiso. Le he dicho, podemos hacer empresa juntos, no busques destruirme. Otras personas me han buscado para pedirme perdón, pero el daño ya está hecho. Me cerraron muchas puertas, aunque gracias a Dios, poco a poco se están abriendo otras”, señaló.

“Su objetivo es llevarme a la cárcel, su objetivo es ese, con pruebas amañadas”, afirmó.

Aunque hay desconcierto sobre qué pasará con los menores, Sandoval se mantiene firme en que haya una esperanza para que todo cambie y se solucionen los conflictos con su expareja.

Andrés Sandoval fue enfático en que tenía las pruebas necesarias para reflejar la verdad de esta situación, ya que su expareja había sido respaldada hasta por dos congresistas que lo acusaban de cosas que no sabían realmente. A pesar de que intentó dar su versión, pocos lo escucharon.