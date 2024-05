Fiscalía le pone punto final al calvario de Katty Osorio y le da duro ‘golpe’ al actor Andrés Sandoval

Días atrás, Katty Osorio habló con el programa La Red , de Caracol Televisión, y se sinceró sobre lo que vivió y pasó en esta historia, calificándola como “conflictiva” sin ocultar que incluso hoy en día la sigue afectando debido a que, de acuerdo con su relato, no ha podido ver a sus hijos.

“Trataron de descalificarme como mujer, como profesional, como artista y me tildaron de muchas cosas. Pero que hoy en día me quieran descalificar como mamá, no, ahí sí ruge la leona”, dijo, a lo que se refirió a Andrés Sandoval.