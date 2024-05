Él es el único esposo que ha tenido Amparo Grisales; se casaron a escondidas y duraron poco

No obstante, más allá de los títulos en los que trabajó, las miradas de los curiosos se posaron en los aspectos personales de la famosa, quien intentó llevar en reserva total sus romances e historias sentimentales. De hecho, Amparo Grisales no suele mostrar a sus parejas, alejando a terceros de estos vínculos.

Pese a que Amparo Grisales no suele entrar en detalles de sus amores, en un diálogo con un famoso presentador abrió su corazón y revivió la experiencia que tuvo cuando decidió darse una oportunidad con aquella persona en especial. La actriz apuntó a que todo se dio de una forma inesperada, cumpliendo un objetivo que tenía en mente para ese entonces.

Amparo Grisales estuvo casada

Sin embargo, la historia no fue del todo feliz, ya que su mamá nunca estuvo de acuerdo y terminó realizando el proceso a escondidas. La boda fue sin vestido ni nada especial, además de que solamente duró en este compromiso civil un año y medio.

“Me caso muy chiquitita porque quería ser grande. Él era muy guapo. Bueno, me caso porque quería salir del país con él y era la única manera. Mi mamá no estaba de acuerdo, me casé a lo escondido”, dijo en dicha entrevista.